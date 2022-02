Orlen wprowadza ograniczenia w zakupach paliw. "Po rozładowaniu ruchu sprzedaż wróci do normalnego trybu"

Komunikat PKN Orlen w sprawie limitów sprzedażowych

"Niezwłocznie po rozładowaniu ruchu sprzedaż wróci do normalnego trybu. Jednocześnie podkreślamy, że paliwa nie zabraknie. Dostawy na nasze stacje są realizowane i dysponujemy zapasami zapewniającymi ich ciągłość" - zapewniono.

Zakrzewska podkreśliła, że obecnie sprzedaż paliw na stacjach Orlenu jest ok. dwukrotnie większa od standardowego poziomu.

Jeszcze w czwartek trzy największe spółki w Polsce z sektora ropy naftowej - PKN Orlen, Grupa Lotos i PERN, zapewniły, że nasz kraj jest zabezpieczony na wypadek braku dostaw surowca ze wschodu. "Polska jest zabezpieczona przed nieprzewidzianymi sytuacjami w obszarze ropy i paliw. To możliwe dzięki działaniom kluczowych podmiotów polskiego rynku naftowo-paliwowego" – podały spółki we wspólnym komunikacie.

Piotr Mueller: rynek paliw w Polsce jest stabilny

- Te wszystkie dostawy, które są realizowane na pojedynczych stacjach benzynowych, one są realizowane zgodnie z planem. Czasami zdarza się tak, że chwilowo nie ma dostępu do możliwości napełnienia baku, ale to jest tylko i wyłącznie tymczasowy, jednostkowy problem - deklarował.