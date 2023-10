Kolejki do lekarzy specjalistów. Tak wydłużył się czas oczekiwania na wizytę za rządów PiS

W ciągu ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości średni czas oczekiwania pacjentów na specjalistyczną konsultację lekarską w ramach NFZ uległ prawie dwukrotnemu wydłużeniu - wynika z raportu opublikowanego przez portal swiatprzychodni.pl. W 2015 roku średnia z mediany czasu oczekiwania wynosiła 84 dni, a obecnie sięga 164 dni.

W analizie ("Porównanie dostępu do wybranych świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w okresie od listopada 2015 do sierpnia 2023") portal swiatprzychodni.pl wziął pod uwagę tylko przypadki stabilne, czyli takie, które nie wymagały natychmiastowej interwencji lekarza specjalisty. Pod uwagę wzięto dane od listopada 2015 roku, kiedy władzę w kraju objął PiS, do sierpnia 2023 roku.

Okazało się, że przez te 8 lat średni czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty wzrósł prawie dwukrotnie.

W ujęciu ogólnopolskim – w żadnym przypadku czas oczekiwania na konsultację do wyżej wymienionych specjalistów nie uległ skróceniu. W 2015 roku średnia z mediany czasu oczekiwania wynosiła 84 dni, a obecnie sięga 164 dni" - wskazują autorzy analizy.

Czas oczekiwania na pierwszą wizytę do lekarza specjalisty w miastach wojewódzkich ŚwiatPrzychodni.pl

Najbardziej zwiększył się czas oczekiwania do gastrologa. Ze 120 dni w 2015 r., do 301 dni w 2023 r. Największy procentowy wzrost odnotowano w przypadku kolejek do dermatologów - o 362 proc. (z 21 do 76 dni). Portal podaje, że "mimo tych znaczących wzrostów, nadal najdłuższe kolejki do specjalistów występują w poradniach endokrynologicznych".

Aktualnie średnio najdłużej w Polsce pacjenci czekają na wizytę w poradni endokrynologicznej (309 dni), gastrologicznej (301 dni) i okulistycznej (194 dni).

Natomiast ubezpieczeni najszybciej mogą zostać przyjęci w poradniach laryngologicznych (47 dni), dermatologicznych (76 dni) i ortopedycznych (100 dni).

PiS twierdzi, że skrócił kolejki do lekarzy specjalistów. Jak jest naprawdę? Katarzyna Czupryńska-Chabros/Fakty po Południu TVN24

Największy wzrost w Szczecinie

Największy wzrost długości czasu oczekiwania na konsultację medyczną miał miejsce w Szczecinie. W listopadzie 2015 r. średnia z median czasu oczekiwania do specjalistów wynosiła 55 dni. W ciągu ostatnich ośmiu lat czas ten wydłużył się do 220 dni.

Jak wskazano w raporcie, inne miasta, w których odnotowano duży wzrost w tym zakresie ,to: Opole (z 93 do 222 dni), Gorzów Wielkopolski (z 67 do 196 dni), Olsztyn (ze 112 do 232 dni) i Katowice (z 61 do 175 dni).

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:JW/ToL

Źródło: swiatprzychodni.pl