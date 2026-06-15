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Z kraju

Z Warszawy do Gdańska w 100 minut. Rząd zapowiada pakiet inwestycji

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Maciej Lasek
Donald Tusk: zapowiedź poniedziałkowej prezentacji Port Polska
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Port Polska oraz PKP PLK planują zbudować oraz wyremontować ponad 10 tysięcy kilometrów linii kolejowych. Koszt inwestycji, będących częścią długoterminowego planu rozwoju sieci kolejowej, sięga 610 miliardów złotych.

W poniedziałek zaprezentowano projekt Zintegrowanej Sieci Kolejowej (ZSK), czyli długoterminowy plan rozwoju sieci kolejowej w Polsce po 2035 roku. Został on opracowany m.in. przez ekspertów Portu Polska oraz PKP PLK.

Prawie pięć tysięcy kilometrów nowych linii

Pełnomocnik rządu ds. CPK i wiceminister infrastruktury Maciej Lasek poinformował na konferencji prasowej, że w ramach Zintegrowanej Sieci Kolejowej wybudowanych ma zostać 4,7 tys. km nowych linii kolejowych, które będą elementem m.in. 19 magistrali. Ponadto w ramach ZSK ma zostać zmodernizowanych 5,6 tys. km istniejących już linii. Lasek wskazał, że magistrale kolejowe zaplanowano jako infrastrukturę podwójnego zastosowania (dual use).

- Pierwszy tysiąc kilometrów linii powstanie już do 2035 roku, w tym 480 (km) będzie stanowić realizowana już linia Kolei Dużych Prędkości, łącząca Warszawę z nowym lotniskiem Port Polska, Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem - wyjaśnił Lasek.

Konferencja na temat Zintegrowanej Sieci Kolejowej
Konferencja na temat Zintegrowanej Sieci Kolejowej
Źródło zdjęcia: TVN24

Z informacji przekazanych przez Port Polska wynika, że do 2035 r. ma zostać ponadto uruchomiona realizowana przez PKP PLK inwestycja Rail Baltica na trasie Ełk-Trakiszki, a także realizowana przez PLK inwestycja Podłęże-Piekiełko (PKP PLK) oraz realizowana wspólnie przez Port Polska i PLK linia Katowice-Ostrawa.

Z łącznej puli 4700 km nowych linii około 2700 km stanowić będą trasy w standardzie Kolei Dużych Prędkości (KDP) w tym 480 km linii "Y" Warszawa-Port Polska-Łódź-Sieradz-Poznań / Wrocław; 80 km nowego odcinka Rail Baltica (Ełk-Trakiszki); około 50 km trasy Katowice-Ostrawa oraz 2,1 tys. km w ramach ZSK, w tym np. przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej do Trójmiasta, czyli CMK-Północ.

"Polska 100 minut"

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak podkreślił, że dzięki tym inwestycjom czas podróży między największymi polskimi miastami, np. z Warszawy do Gdańska, skróci się do 100 minut.

"ZSK wpisuje się w realizację zapowiedzianych i konsekwentnie realizowanych celów strategicznych polityki transportowej Polski. Pierwszym jest 'Polska 100 minut', czyli zmniejszenie czasu podróży między największymi miastami do 1 godz. 40 min. Drugi to 'Polska 3 godziny', czyli zmniejszenie czasu podróży przez cały kraj, np. na osi wschód-zachód lub północ-południe do ok. 3 godzin" - wskazał Malepszak, cytowany w informacji prasowej Port Polska.

Zgodnie z przekazanymi przez Port Polska informacjami dzięki realizacji projektu ZSK w maksymalnie 100 minut koleją będzie można dotrzeć np. z Wrocławia, Poznania, Gdańska i Bydgoszczy do Warszawy, a także z Wrocławia do Krakowa i z Poznania do Gdańska. Z kolei podróż z Warszawy do Szczecina, z Krakowa do Gdańska i z Lublina do Wrocławia ma zająć maksymalnie trzy godziny.

Zwiększony dostęp do kolei

Inwestycje w ramach ZSK mają spowodować, że 27 małych i średnich miast uzyska dostęp do kolei - połączenie kolejowe ma zyskać m.in. Jastrzębie-Zdrój, czyli największe w Polsce miasto, które nie ma takiego udogodnienia. ZSK uwzględnia też sieć ponad 120 węzłów przesiadkowych.

"Cel jest taki, że każdy powiat w Polsce będzie miał dostęp do dalekobieżnych połączeń kolejowych - w sposób bezpośredni lub pośredni (dzięki pociągom regionalnym i skoordynowanym połączeniom autobusowym)" - wskazano w informacji prasowej Portu Polska.

Planowane inwestycje mają przełożyć się na wzrost liczby pasażerów na kolei - zgodnie prognozami w 2050 r. z pociągów skorzysta łącznie 720 mln pasażerów.

- W porównaniu z 2025 r., kiedy to koleją podróżowało 439 mln pasażerów, oznacza to wzrost o aż 64 proc. - wyjaśnił Malepszak. Dodał, że zgodnie z szacunkami w 2027 r. koleje w Polsce przewiozą pół miliarda pasażerów.

Inwestycje o wartości 610 miliardów złotych

Pełnomocnik rządu ds. CPK wskazał, że budowa nowych linii kolejowych kosztować będzie 410 mld zł, a modernizacja istniejących linii - 200 mld zł. Oznacza to, że kolejowe inwestycje infrastrukturalne w programie ZSK mają kosztować łącznie około 610 mld zł.

Lasek przyznał, że przy takich projektach finansowanie "jest najważniejsze", jednak nie wyjaśnił, w jaki sposób planowane jest pozyskanie pieniędzy na te przedsięwzięcia.

Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa. Spółka odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. system Kolei Dużych Prędkości. Według harmonogramu do końca 2032 r. ma zostać oddany do użytku odcinek KDP między Łodzią a Warszawą o długości ok. 130 km, a do 2035 r. mają powstać fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia. Pociągi kursujące na tych odcinkach będą mogły jeździć z prędkością do 320 km/h. W ramach programu ma też powstać centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Budowa portu ma rozpocząć się w 2026 r., a w 2032 r. ma on zostać oddany do użytku.

PKP PLK to spółka Skarbu Państwa, która zarządza państwową siecią linii kolejowych w Polsce, odpowiada za zarządzanie ruchem pociągów, a także za układanie rozkładów jazdy dla przewoźników pasażerskich i towarowych. Na koniec ubiegłego roku spółka zarządzała prawie 19 tys. km linii kolejowych.

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Źródło: PAP
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Tagi:
PKP PLKPodróżepociągiCPK
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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