Kolej straci 100 milionów pasażerów

Prognoza frekwencji w pociągach opracowana przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK) wskazuje, że na koniec tego roku liczba pasażerów kolei powinna zamknąć się między 208 a 240 milionów. To oznacza spadek o około 100 milionów - poinformował UTK.

Cztery warianty

W prognozie liczby pasażerów przeprowadzonej przez UTK przyjęto cztery warianty. W pierwszym liczba pasażerów kolei na koniec roku może osiągnąć 240 mln osób. Druga symulacja to wynik 231 mln, trzecia to 220 mln. Czwarty wariant to 208 mln pasażerów.