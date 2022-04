Więcej pieniędzy na kolej. Zapowiedź premiera

czytaj dalej

Komisja Europejska zatwierdziła we wtorek polski program dopłat dla rolników z tytułu wzrostu cen nawozów. Jak poinformowała Komisja, zatwierdzony program ma wartość 836 mln euro, czyli 3,9 mld zł. Do rolników trafi do 250 złotych dopłaty do hektara, górnym pułapem pomocy będzie kwota odpowiadająca pomocy dla obszaru 50 hektarów.