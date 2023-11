Od dziś zmiany w rozkładzie jazdy na kolei

W niedzielę weszła w życie jesienna korekta rocznego rozkładu jazdy pociągów. Wracają między innymi połączenia do Buska-Zdroju w województwie świętokrzyskim. Pojawią się też dodatkowe połączenia między Rzeszowem a lotniskiem w Jasionce. Pociągi według tego rozkładu jazdy będą kursowały do 9 grudnia tego roku - wynika z informacji przekazanych przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Urząd Transportu Kolejowego przypomniał, że w okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2022-2023 zarządca infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, przewidziała cztery korekty związane m.in. z pracami remontowymi na liniach kolejowych. Zmiany, które wchodzą w życie w niedzielę (12 listopada) są ostatnimi w tej edycji rocznego rozkładu jazdy.

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów

Zgodnie z jesienną korektą wracają pociągi do Buska-Zdroju. Zostaną także otwarte nowe przystanki, które ułatwią lokalnym mieszkańcom dostęp do transportu kolejowego. Na linii kolejowej Lublin – Łuków będzie to przystanek Łagiewniki, a na linii z Białegostoku do Czeremchy – Gregorowce Południowe. Od niedzieli z Warszawy Zachodniej do Krakowa Głównego najkrótszy czas przejazdu wyniesie 2 godziny i 8 minut.

UTK zwrócił uwagę, że w licznych miejscach na polskiej sieci kolejowej nadal będą trwały prace inwestycyjne wpływające na organizację ruchu pociągów, dlatego pasażerowie powinni uważnie sprawdzać rozkład jazdy na konkretny dzień, w którym zamierzają odbyć przejazd.

Jak przekazały PKP Polskie Linie Kolejowe, od niedzieli 12 listopada pociągi nie będą zatrzymywały się na peronie tymczasowym, ale na przebudowanej stacji Kartuzy.

Polregio uruchomi dodatkową parę pociągów na linii Rzeszów - lotnisko w Jasionce. - W ramach korekty od niedzieli pojawi się dodatkowa para pociągów w relacji Rzeszów Główny – Jasionka (lotnisko). Dodatkowo niektóre połączenia do lotniska będą miały zmienione godziny kursowania, co ma na celu lepsze dostosowanie oferty do potrzeb podróżnych - poinformował Jan Andrzej Prawelski z Polregio w Rzeszowie.

Z kolei spółka PKP Intercity wskazała, że cały czas trwa modernizacja Warszawskiego Węzła Kolejowego i aby zapewnić sprawne kursowanie pociągów, część z nich nadal będzie kierowana przez stację Warszawa Gdańska. Od 12 listopada do 9 grudnia br. taka sytuacja będzie dotyczyła 85 pociągów, przede wszystkim jadących w kierunku wschodnim. Większość pociągów w kierunku zachodnim będzie kursowała przez Warszawę Centralną.

Jak poinformowało PKP Intercity, na linii nr 274 na odcinku Janowice Wielkie – Wojanów nastąpi całkowita przerwa w ruchu w okresie 12-27 listopada. To oznacza, że pociągi: TLK Karkonosze 16170/61170 (relacji Warszawa Wschodnia – Jelenia Góra – Warszawa Wschodnia), IC Pomorzanin 5600/6500 (relacji Gdynia – Jelenia Góra – Gdynia), TLK Sudety 36102/63102 (relacji Kraków – Jelenia Góra – Kraków), TLK Orzeszkowa 16100/61100 (relacji Warszawa Wschodnia – Jelenia Góra – Warszawa Wschodnia) oraz IC Mehoffer 60105/66104 (relacji Przemyśl/Wrocław – Jelenia Góra – Wrocław/Przemyśl) będą zaczynały i kończyły bieg w Janowicach Wielkich, a między Jelenią Górą a miejscowością Janowice Wielkie kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa.

Natomiast dla pociągu IC Śnieżka 1650/6150 (relacji Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna – Warszawa Wschodnia), na odcinku Janowice Wielkie – Szklarska Poręba Górna, uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.

Z informacji przekazanych przez PKP Intercity wynika, że w okresie wprowadzania nowej korekty rozkładu jazdy do dyspozycji pasażerów, na największych dworcach w Polsce, będą informatorzy mobilni. Mają oni pomóc podróżnym ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży.

Nowy roczny rozkład jazdy pociągów 2023-2024 ma obowiązywać od 10 grudnia 2023 roku do 14 grudnia 2024 roku.

Koleje Małopolskie wprowadzają zmiany

Jak przekazały Koleje Małopolskie wraz z listopadową zmianą rozkładu jazdy na niedawno uruchomionym przystanku kolejowym Kraków Grzegórzki będą się zatrzymywać pociągi przyspieszone kursujące na odcinku Kraków Główny – Tarnów, w tym składy "Mościcki" i "Jaskółka" do Tarnowa, "Dunajec" i "Lach" do Nowego Sącza i "Hubal" do Jasła.

"Wskutek powyższej zmiany przystanek Kraków Grzegórzki będzie obsługiwany przez wszystkie pociągi Szybkiej Kolei AglomeracyjnejSKA1, SKA2 i SKA3 kursujące na tym odcinku" - przekazały KMŁ.

W związku z wysoką frekwencją na kursach pomiędzy Skawiną i stacją Kraków Główny w ramach listopadowej korekty rozkładu jazdy uruchomiono w porannym szczycie dodatkowy pociąg SKA2 kursujący pomiędzy Podborami Skawińskimi (odjazd 6:49) i Krakowem Głównym (przyjazd 7:20).

Z kolei budowa wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej S7 nad linią kolejową nr 8 w krakowskiej Nowej Hucie wymusiła przerwę w ruchu pociągów na odcinku Kraków Główny - Zastów w dniach 20-23 listopada br. w godzinach 22:30-4:20. W tym okresie zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa za dwa ostatnie pociągi kursujące na trasie Kraków Główny - Sędziszów.

