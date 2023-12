Szybsza podróż między czterema miastami. "Jesteśmy zdeterminowani, żeby ten projekt poprowadzić"

Jesteśmy zdeterminowani, by poprowadzić projekt Kolei Dużych Prędkości, tak zwany "Y", czyli trasę łączącą Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań - powiedział w poniedziałek poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Lasek w radiu TOK FM. - Powinien być wykonany kompleksowy audyt projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego - dodał.

Jak mówił poseł Maciej Lasek, projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego jest finansowany "w znacznej mierze, a w zasadzie 100-procentach, z pieniędzy publicznych, więc powinien on być transparentny". - Pierwszym elementem, który powinien być wykonany to kompleksowy audyt projektu. Ponieważ jest to projekt prowadzony dość nietransparentnie - powiedział Lasek, który ma zostać nowym pełnomocnikiem rządu do spa CPK..

W jego ocenie, nie wiadomo, ile będzie kosztował projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Kolei Dużych Prędkości

Lasek zapowiedział, że będzie kontynuowany projekt Kolei Dużych Prędkości w Polsce, czyli tzw. "Y".

- Jesteśmy zdeterminowani, żeby ten projekt Kolei Dużych Prędkości, czyli ten "Y" słynny poprowadzić, bo to jest dobre rozwiązanie, to jest takie rozwiązanie, które pozwoli jednak znacznie skrócić czas przejazdu z Wrocławia czy z Poznania do Warszawy, a jednocześnie będzie bardziej ekologicznie niż wykorzystywanie lotów - wyjaśnił.

Przyznał, że kolejowy "Y" to projekt, który jest planowany od 2010 roku. Stwierdził, że "problem zaczął się wtedy, kiedy do tego dołożono lotnisko w Baranowie".

Kolej Dużych Prędkości PAP/Adam Ziemienowicz

Szybka kolej i megalotnisko

Według spółki CPK trasa Łódź – Warszawa ma być pierwszym odcinkiem nowej sieci KDP w Polsce; to priorytetowy fragment tzw. "Y", czyli nowej linii kolejowej między Warszawą, CPK, Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem. Na tej trasie pociągi mają się rozpędzać do 250 km/h (prędkość projektowa to 350 km/h).

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów ma być wybudowany Port Lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które mają umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mp/dap

Źródło: PAP