Urlopy po nowemu. Od środy ważne zmiany dla pracowników

Urlop rodzicielski - szczegóły

Podkreśliła, że zgodnie z nową regulacją każdemu z pracowników – rodziców dziecka - będzie przysługiwało wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wyżej określonego wymiaru urlopu. Zaznaczyła jednak, że "te 9 tygodni nie jest >>dodatkowe<< do podwyższonego wymiaru urlopu rodzicielskiego, ale się w nim zawiera". Jurkiewicz zwróciła uwagę na to, że rodzice mogą korzystać w tym samym czasie z urlopu rodzicielskiego nie tylko przez te dodatkowe 9 tygodni, ale na przykład jeden z rodziców może wziąć 20 tygodni, a drugi 21 tygodni. - Pamiętać trzeba, że urlopu rodzicielskiego udziela się na wielokrotność tygodnia. Do urlopu rodzicielskiego mają prawo oboje rodzice dziecka, a tylko jedna, 9-tygodniowa cześć, nie może być przeniesiona na drugiego rodzica (...) każdy z rodziców będzie miał wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego ze wskazanego powyżej wymiaru - podkreśliła Jurkiewicz. W związku z tym, pracownica nie może rozpisać całego urlopu rodzicielskiego na siebie.