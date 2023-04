Nadchodzi kolejna rewolucja dla pracowników. Oto najważniejsze zmiany

Nowelizacja Kodeksu pracy - najważniejsze zmiany

Pracownicy zyskają dwie dodatkowe przerwy od pracy : trwającą co najmniej 15 minut, gdy czas pracy będzie dłuższy niż 9 godzin i kolejne co najmniej 15 minut, jeśli czas pracy będzie dłuższy niż 16 godzin. Pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą ; nie będzie też mógł w umowie o pracę stosować zapisów zabraniających pracownikowi podjęcia innej pracy zarobkowej, chyba że zostaną zawarte odpowiednie i dobrze sformułowane umowy o zakazie konkurencji.

Urlop rodzicielski zostanie wydłużony do 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego . Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie ósmego roku życia będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy. Ponadto pracownika wychowującego dziecko do ósmego roku życia nie będzie można, bez jego zgody, zatrudniać w godzinach nadliczbowych, zatrudniać w porze nocnej, zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy i delegować poza stałe miejsce pracy.

- Drugą dużą zmianą jest dodatkowe 5 dni urlopu w tak zwanych sytuacjach nagłych. Tutaj trzeba by zapytać ustawodawcy, co autor miał na myśli? Dlatego, że co do zasady większość pracowników może wykorzystać ten urlop w przypadku choroby nagłej lub nagłego zdarzenia, które dotyczy osób zamieszkujących z nimi w jednym gospodarstwie domowym. Ale pracownicy skarbówki mogą wykorzystać ten urlop na osobę, która z nimi nie zamieszkuje. Dotyczy to tylko i wyłącznie pracowników skarbówki - podkreśliła Czernek.