Milion złotych kary dla banku. Decyzja KNF w sprawie odwołania

Komisja Nadzoru Finansowego podtrzymała decyzję o nałożeniu miliona złotych kary na BNP Paribas Bank Polska - wynika z opublikowanego komunikatu.

Chodzi o karę pieniężną w wysokości 1 mln zł, nałożoną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) 14 czerwca 2024 roku na BNP Paribas Bank Polska.

Bank może wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Kara za brak właściwego nadzoru

Jak wyjaśniono, "kara pieniężna została nałożona za nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych wykonywanych przez:

  • PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
  • PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

BNP Paribas miał kontrolować fundusze, aby wartość ich aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny, była obliczana zgodnie z przepisami prawa na dni wyceny aktywów przypadające w okresie od 31 października 2018 roku do 31 lipca 2019 roku.

Brak właściwego nadzoru stanowi naruszenie art. 72 ust. 3 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Źródło: PAP
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
