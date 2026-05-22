Milion złotych kary dla banku. Decyzja KNF w sprawie odwołania
Chodzi o karę pieniężną w wysokości 1 mln zł, nałożoną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) 14 czerwca 2024 roku na BNP Paribas Bank Polska.
Bank może wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Kara za brak właściwego nadzoru
Jak wyjaśniono, "kara pieniężna została nałożona za nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych wykonywanych przez:
- PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
- PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
BNP Paribas miał kontrolować fundusze, aby wartość ich aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny, była obliczana zgodnie z przepisami prawa na dni wyceny aktywów przypadające w okresie od 31 października 2018 roku do 31 lipca 2019 roku.
Brak właściwego nadzoru stanowi naruszenie art. 72 ust. 3 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych.