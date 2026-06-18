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Z kraju

Surowe kary dla banku. Wykryto liczne naruszenia

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mBank
Szef KNF o regulacji kryptowalut
Źródło zdj. gł.: Pawel Bednarz / Shutterstock
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na mBank cztery kary pieniężne w łącznej wysokości około 15 milionów złotych. Bank naruszył regulacje dotyczące zarządzania i bezpieczeństwa prowadzenia działalności - przekazała instytucja w komunikacie.

Z czwartkowego komunikatu KNF wynika, że decyzję nakładającą cztery kary na mBank wydano 29 maja br. Najniższa sankcja jest wysokości 400 tys. zł, a najwyższa - 6 mln zł. Łącznie to niemal 15 mln zł. Komisja podkreśliła, że maksymalny wymiar każdej z kar wskazanych wynosi ponad 1,7 mld zł.

"mBank naruszył regulacje dotyczące rzetelnego i profesjonalnego prowadzenia działalności, które odnoszą się do obowiązków związanych z bezpieczeństwem prowadzenia działalności i dbałością o interesy uczestników rynku - klientów" - napisała KNF.

Brak weryfikacji we współpracy

Podano, że mBank dopuścił do współpracy z nieuprawnionymi osobami trzecimi w ramach obsługi klientów. Nie weryfikował zakresu umocowania osób, z którymi kontaktowali się jego pracownicy i którym przekazywali informacje dotyczące klientów, negocjując z nimi warunki transakcji skarbowych klientów.

"We wskazanym okresie mBank nie podejmował działań, aby uregulować zasady współpracy z takimi podmiotami. Doszło do sytuacji, które mogły generować ryzyka, w szczególności ujawniania osobom nieuprawnionym informacji objętych tajemnicą bankową, czy też w związku z ograniczoną możliwością sprawowania kontroli i nadzoru nad działaniami osób, które brały udział w procesie obsługi klientów mBanku" - napisano w komunikacie.

"Podmioty rynku finansowego, będące instytucjami zaufania publicznego, muszą przestrzegać rygorów w zakresie zasad prowadzenia działalności, w tym należytego wypełniania obowiązków nałożonych przepisami prawa" - dodano.

Naruszenia banku

Bank otrzymał kary m.in. za:

  • działanie nierzetelne z uwagi na niekwalifikowanie transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe jako instrumentu finansowego w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 1 marca 2024 roku,
  • brak zapewnienia realizacji celu systemu kontroli wewnętrznej w zakresie zgodności działania mBanku z przepisami prawa w okresie od 1 lutego 2017 roku do 21 października 2018 roku,
  • brak zapewnienia skutecznych mechanizmów kontroli wewnętrznej w okresie od 22 października 2018 roku do 17 sierpnia 2022 roku.

Decyzja KNF nie jest prawomocna. mBank może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Stanowisko banku

W oświadczeniu przesłanym PAP mBank podkreślił, że szanuje rolę i decyzje organu nadzorczego.

"Sprawa dotyczy historycznych okoliczności związanych z wybranymi procesami oraz obsługą ograniczonej grupy klientów i nie dotyczy bezpieczeństwa środków klientów ani bieżącego funkcjonowania banku. Nie zgadzamy się z zarzutami będącymi przedmiotem postępowania, nie znajdują one również potwierdzenia w materiale dowodowym. Korzystamy z przewidzianych prawem środków, aby przedstawić nasze stanowisko w tej sprawie" - poinformował bank.

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Źródło: PAP
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Tagi:
bankKomisja Nadzoru Finansowego
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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