Z kraju Surowe kary dla banku. Wykryto liczne naruszenia Oprac. Alicja Skiba |

Szef KNF o regulacji kryptowalut Źródło zdj. gł.: Pawel Bednarz / Shutterstock

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Z czwartkowego komunikatu KNF wynika, że decyzję nakładającą cztery kary na mBank wydano 29 maja br. Najniższa sankcja jest wysokości 400 tys. zł, a najwyższa - 6 mln zł. Łącznie to niemal 15 mln zł. Komisja podkreśliła, że maksymalny wymiar każdej z kar wskazanych wynosi ponad 1,7 mld zł.

"mBank naruszył regulacje dotyczące rzetelnego i profesjonalnego prowadzenia działalności, które odnoszą się do obowiązków związanych z bezpieczeństwem prowadzenia działalności i dbałością o interesy uczestników rynku - klientów" - napisała KNF.

Brak weryfikacji we współpracy

Podano, że mBank dopuścił do współpracy z nieuprawnionymi osobami trzecimi w ramach obsługi klientów. Nie weryfikował zakresu umocowania osób, z którymi kontaktowali się jego pracownicy i którym przekazywali informacje dotyczące klientów, negocjując z nimi warunki transakcji skarbowych klientów.

"We wskazanym okresie mBank nie podejmował działań, aby uregulować zasady współpracy z takimi podmiotami. Doszło do sytuacji, które mogły generować ryzyka, w szczególności ujawniania osobom nieuprawnionym informacji objętych tajemnicą bankową, czy też w związku z ograniczoną możliwością sprawowania kontroli i nadzoru nad działaniami osób, które brały udział w procesie obsługi klientów mBanku" - napisano w komunikacie.

"Podmioty rynku finansowego, będące instytucjami zaufania publicznego, muszą przestrzegać rygorów w zakresie zasad prowadzenia działalności, w tym należytego wypełniania obowiązków nałożonych przepisami prawa" - dodano.

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Naruszenia banku

Bank otrzymał kary m.in. za:

działanie nierzetelne z uwagi na niekwalifikowanie transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe jako instrumentu finansowego w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 1 marca 2024 roku,

brak zapewnienia realizacji celu systemu kontroli wewnętrznej w zakresie zgodności działania mBanku z przepisami prawa w okresie od 1 lutego 2017 roku do 21 października 2018 roku,

brak zapewnienia skutecznych mechanizmów kontroli wewnętrznej w okresie od 22 października 2018 roku do 17 sierpnia 2022 roku.

Decyzja KNF nie jest prawomocna. mBank może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Stanowisko banku

W oświadczeniu przesłanym PAP mBank podkreślił, że szanuje rolę i decyzje organu nadzorczego.

"Sprawa dotyczy historycznych okoliczności związanych z wybranymi procesami oraz obsługą ograniczonej grupy klientów i nie dotyczy bezpieczeństwa środków klientów ani bieżącego funkcjonowania banku. Nie zgadzamy się z zarzutami będącymi przedmiotem postępowania, nie znajdują one również potwierdzenia w materiale dowodowym. Korzystamy z przewidzianych prawem środków, aby przedstawić nasze stanowisko w tej sprawie" - poinformował bank.

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