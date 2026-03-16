Duży bank ukarany przez KNF. Ma zapłacić ponad 21 milionów złotych

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Santander Bank Polska kary w łącznej wysokości 21,1 miliona złotych. Bank zapowiedział, że przeanalizuje decyzję, zapewniając przy tym o niezwłocznym uregulowaniu należności.

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nie jest prawomocna. Bank poinformował, że szczegółowo analizuje treść uzasadnienia decyzji KNF.

"Niemniej biorąc pod uwagę, że decyzja jest natychmiastowo wykonalna, Bank niezwłocznie wykona obowiązek zapłaty kary pieniężnej" - podał Santander BP w oświadczeniu.

Kary KNF dotyczą ośmiu spraw. Najwyższą karę (w wysokości 7 milionów złotych) bank otrzymał w związku z wykonywaniem zleceń na rachunek klienta, których przedmiotem jest mechanizm "Oprocentowanie Nie Wyższe Niż" oferowany w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 28 kwietnia 2023 roku.

Bank otrzymał także między innymi karę w wysokości 4 milionów złotych w związku ze współpracą z nieuprawnionymi podmiotami trzecimi w okresie od 22 października 2018 roku do 26 lutego 2021 roku oraz karę w wysokości 1 miliona złotych w związku z zawieraniem transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe w okresie od 25 października 2018 roku do 28 listopada 2019 roku.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski /akw

Źródło: PAP

