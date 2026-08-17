Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

KNF nakłada dużą karę. Największy bank: nie zgadzamy się

|
Nowa siedziba centrali PKO BP
Szef KNF o regulacji kryptowalut
Źródło zdj. gł.: pkobp.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na PKO Bank Polski pięć kar o łącznej wartości 47,5 miliona złotych. Bank zapowiada skorzystanie z przysługujących mu środków prawnych.

KNF wydała decyzję nakładającą 5 sierpnia. W komunikacie podkreśliła, że maksymalny wymiar każdej z nałożonych kar to ponad 3,8 mld zł, a decyzja nie jest prawomocna.

PKO BP podkreślił, że nie zgadza się ze stanowiskiem Komisji i skorzysta z przysługujących mu środków prawnych.

KNF nakłada karę na PKO BP

Zarzuty KNF dotyczą oferowanych przez bank lokat strukturyzowanych. To produkt finansowy, który łączy w sobie cechy lokaty terminowej oraz inwestycji w instrumenty finansowe. Bank, jako instytucja oferująca produkt, dzieli powierzony kapitał na dwie części - np. w obligacje skarbowe oraz na zakup instrumentów pochodnych, np. opcji powiązanych z wybranym aktywem bazowym - przykładowo z akcją, indeksem giełdowym czy walutą.

Bank otrzymał 26 mln zł kary za "nieinformowanie klientów o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych na rzecz tych klientów - w okresie od 7 lutego 2022 roku do 29 marca 2023 roku".

"(Bank) nie zidentyfikował dwóch rodzajów konfliktów interesów występujących w działalności Banku. Pierwszy dotyczył sprzeczności między interesem Banku a obowiązkiem działania przez ten bank w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta tego banku. W interesie Banku było minimalizowanie kosztów zakupu opcji stanowiącej instrument pochodny wbudowany w lokatę, który był rzeczywistym kosztem dla Banku z tytułu oferowania klientom lokat strukturyzowanych" - napisała Komisja.

Komisja wyjaśniła, że PKO BP w trakcie opracowywania lokaty strukturyzowanej stosował "współczynnik partycypacji", który określał stosunek nominału opcji i nominału depozytów zebranych na lokatę strukturyzowaną od klientów. Zdaniem KNF podejście, które zakładało minimalizację kosztów zakupu opcji, poprzez przyjęcie niższego od 100 proc. współczynnika partycypacji, było równoznaczne z pogorszeniem warunków wypłaty odsetek z lokaty strukturyzowanej dla klienta.

Obniżenie kosztu zakupu opcji miało każdorazowo mieć wpływ na kwotę marży uzyskiwaną przez Bank, według zasady: niższy koszt zakupu opcji na rynku międzybankowym, to wyższa kwota marży dla banku, i odwrotnie: wyższa kwota przeznaczona na zakup opcji, to niższa kwota marży uzyskanej przez bank.

"Szczególnie istotne w kontekście konfliktu interesów"

"Drugi konflikt interesów odnosił się do sprzeczności między interesami klientów z segmentów bankowości osobistej i prywatnej, w stosunku do klientów bankowości podstawowej, którzy otrzymywali korzystniejsze warunki lokat strukturyzowanych w zakresie wypłaty gwarantowanej (tzw. rabat) w przypadku dotknięcia bariery, jak również wyższy poziom współczynnika partycypacji" - poinformowała KNF.

Konflikty te - jak relacjonuje Komisja - wpływały jednocześnie na marże pobierane przez bank oraz na odsetki oferowane klientom. KNF oceniła jednocześnie, że sytuacje te nie stanowiłyby podstawy do zastrzeżeń, jeśli konflikty byłyby właściwie zarządzane. "Organizacja banku oraz regulacje wewnętrzne nie zapewniały jednak tego, że w przypadku zaistnienia konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów klienta. Bank nie ujawnił klientom tych konfliktów interesów" - zaznaczyła KNF.

Podkreśliła, że bank - zgodnie z obowiązującym prawem - był zobowiązany do poinformowania o istniejących konfliktach interesów jeszcze przed zawarciem umowy. Przepis ten ma umożliwić klientowi podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia umowy. "Jest to szczególnie istotne w kontekście konfliktu interesów, który jest zagrożeniem dla zyskowności produktu finansowego dla klienta. Brak wypełnienia w tym zakresie obowiązku informacyjnego był zatem działaniem niezgodnym z najlepiej pojętym interesem klientów, a także cechującym się brakiem rzetelności i profesjonalizmu" - stwierdziła KNF.

Kary nałożone przez KNF

Zastrzeżenia Komisji budziło też nieprzeprowadzenie analizy struktury kosztów i opłat proponowanej w odniesieniu do lokat strukturyzowanych. Bank miał nie zbadać, czy koszty lub opłaty związane z lokatą strukturyzowaną nie powodują pogorszenia oczekiwanej rentowności lokat strukturyzowanych. KNF wyjaśniła, że chodzi o to, czy koszty lub opłaty nie równoważą lub eliminują oczekiwanych korzyści finansowych lub podatkowych związanych z lokatami strukturyzowanymi. W tym przypadku PKO BP otrzymał 8 mln zł kary.

Komisja wskazała, że bank jest zobowiązany prawnie do zbadania, czy koszty lokaty (w tym marże) nie niwelują potencjalnych zysków klientów. Ma to pozwolić na prawidłowe oszacowanie kosztów lokaty i ich wpływu na rentowność oferowanych produktów.

Ponadto bank - w ocenie KNF - od 7 lutego do 16 listopada 2022 r. nie stosował rozwiązań ofertowych, które miałyby zapewnić, że lokata strukturyzowana będzie odpowiednia dla grupy docelowej. Kara w tym przypadku wyniosła 4 mln zł.

"Bank jest zobowiązany do rekomendowania, oferowania, zawierania lub umożliwiania zawarcia umowy lokaty strukturyzowanej zgodnie z grupą docelową. W okresie naruszenia część klientów zawierała umowy lokaty strukturyzowanej bez uprzedniego wypełnienia ankiety badającej zgodność oferowanych lokat strukturyzowanych z ustalonymi grupami docelowymi. Bank nie zbadał więc, czy umowy lokaty strukturyzowanej były oferowane klientom których potrzebom, cechom i celom ta lokata odpowiadała. Powodowało to powstanie ryzyka nabywania lokat strukturyzowanych przez osoby, których wiedza, doświadczenie, sytuacja finansowa lub tolerancja ryzyka były niezgodne z określoną przez Bank grupą docelową" - relacjonuje KNF.

W kwestii grup docelowych - jak podano - zastrzeżenia KNF budził też brak opracowania i wdrożenia przez bank rozwiązań dotyczących procesu opracowywania lokat, który zapewniałby, że będą one odpowiednie dla grupy docelowej.

Jak dodała KNF, konstrukcja lokat utrudnia klientowi zrozumienie ryzyka związanego ze stopą zwrotu lub zrozumienie kosztów rozwiązania umowy lokaty strukturyzowanej przed terminem, dlatego kategorie ryzyka powinny być określone w sposób bardziej szczegółowy.

Tymczasem - jak podkreśliła Komisja - przy opisywaniu kategorii ryzyka, bank nieprawidłowo przypisał opracowywane lokaty strukturyzowane do produktów nieskomplikowanych. Kara w tym przypadku wyniosła 8 mln zł.

Ostatnia, a zarazem najmniejsza kara - 1,5 mln zł - dotyczy kierowania "do klientów lub potencjalnych klientów informacji sprzedażowych nierzetelnych, mogących budzić wątpliwości i wprowadzających w błąd". Chodzi o ofertę 36-miesięcznej lokaty strukturyzowanej opartej na indeksie S&P500 - w okresie od 7 do 18 lutego 2022 r., oraz 25-miesięcznej lokaty strukturyzowanej opartej na indeksie Euro Stoxx 50 - w okresie od 16 do 30 sierpnia 2022 roku.

PKO BP o decyzji KNF

PKO BP przekazał, że decyzja KNF dotyczy historycznych spraw związanych z lokatami strukturyzowanymi z gwarancją kapitału z lat 2021-2023.

"Produkty objęte postępowaniem stanowiły ok. 1 proc. wartości wszystkich produktów inwestycyjnych PKO Banku Polskiego. Kwestie, których dotyczy decyzja zostały już dostosowane do oczekiwań nadzoru. Nie zgadzamy się ze stanowiskiem KNF i skorzystamy z przysługujących nam środków prawnych" - podkreśliło biuro prasowe banku.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
43 min
pc
Gdzie jest Romanowski? "Jeżeli to prawda, to rzuca to ogromny cień na jego środowisko polityczne"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
PKO BPKNF
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Trump
Trump: oni mogą jednak sprawiać problemy
Ze świata
Krzysztof Gawkowski
Wicepremier: zwrócę się do Mety o pilne wyjaśnienia
Tech
shutterstock_2796885613
Niepokój w całej branży. "Na ten trend zaczyna reagować coraz więcej firm"
Pieniądze
Port lotniczy Adolfo Suarez Madryt-Barajas
Odwet za ruch Włoch. Tysiące kontroli na lotniskach
Ze świata
Budapeszt, Węgry, ludzie, tłum
"Europa stoi w obliczu narastającego zagrożenia
Ze świata
mleko w proszku shutterstock_2678436991
Partie mleka wycofywane. Wykryto toksynę
Z kraju
Adam Gomoła
Kosztowny wynajem auta. Poseł znów komentuje
Z kraju
Europejski Bank Centralny EBC
Europejski Bank Centralny ostrzega. "Poważne konsekwencje"
Tech
shein
Wartość giganta mocno w dół
Ze świata
Ferrari Luce
Pierwsze elektryczne Ferrari trafiło pod młotek. Rekordowa kwota
Moto
EN_01680281_0432
Jak Koreańczycy z niczego stworzyli światową markę. Lekcje dla Polski
Alicja Skiba
shutterstock_2689680987
Budżet pod kreską. "Do pełnego obrazu brakuje"
Z kraju
Do wypadku doszło na węgierskiej autostradzie
Jak dbać o bezpieczeństwo w podróży? "O pierwszej w nocy każdy traci werwę"
Moto
Donald Tusk
Tusk: ceny byłyby niższe, gdyby nie prezydent
Z kraju
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_81574246
Raport o rynku pracy: w tych branżach przybywa wakatów
Dla pracownika
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Ceny paliw we wtorek. Tyle zapłacimy za tankowanie
Moto
shutterstock_2508205909
Ceny miedzi szybują. "Pęd do rekordu"
Z kraju
Facebook Meta
Gigantyczny pozew przeciw Mecie. W grze ponad bilion dolarów
Ze świata
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2681379543
Petru krytykuje obniżkę cen paliw: najwięcej skorzystają najbogatsi
Pieniądze
GettyImages-2290303573
Huragan uderzył w raj dla turystów. Ostrzeżenia nadal obowiązują
Ze świata
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Paliwo tańsze nawet o złotówkę. Tyle zapłacimy w poniedziałek za tankowanie
Moto
Upał, wysokie temperatury
Polisa od wysokiej temperatury. "Upały równie dotkliwe, co powódź czy huragan"
Ze świata
Ropa w USA gwałtownie potaniała
Podziemne magazyny z amerykańską ropą pustoszeją. Ich konstrukcja tego nie wytrzyma
Ze świata
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Minister infrastruktury zapowiada wzmocnione kontrole autokarów
Katastrofa na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru, mapa
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. To tu doszło do tragedii
Katastrofa na Węgrzech
claude mythos antropic AdobeStock_2064115261_Editorial_Use_Only
Astronomiczna prognoza przychodów Anthropic. Szansa na największy debiut giełdowy w historii
Tech
samolot, lotnisko Ronalda Reagana w Waszyngtonie
Skutki wojny w Iranie. Linie lotnicze pod kreską
Ze świata
AdobeStock_359790855
Tyle pieniędzy Polacy trzymają w gotówce. Kwota robi wrażenie
Pieniądze
Donald Trump
Trump z własnym bankiem? Jest zielone światło
Ze świata
Cyberbezpieczeństwo
Wyciek danych z platformy MyDr. Ekspert: do każdej firmy można się włamać
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica