Ponad miliard złotych straty 20 banków. Dane Komisji Nadzoru Finansowego

Na koniec sierpnia tego roku 20 banków - 10 komercyjnych i 10 spółdzielczych - wykazało łączną stratę w wysokości 1,1 miliarda złotych - podała Komisja Nadzoru Finansowego. Mimo to zysk całego sektora bankowego w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2020 roku wyniósł 5,6 miliarda złotych.

Jak dowiadujemy się z opracowania KNF, banki odnotowały wynik finansowy netto na koniec sierpnia w wysokości 5,6 mld zł. To o 5 mld zł (-46,8 proc. rdr) mniej w porównaniu do tego samego okresu roku 2019. Poprawiła się natomiast sytuacja patrząc miesiąc do miesiąca - wynik miesięczny w sierpniu 2020 r. wyniósł 1,3 mld zł i był wyższy od wyniku z lipca 2020 r. o 0,2 mld zł.