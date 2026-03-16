Kluczowa dla NATO polska fabryka podwoi produkcję

Produkcja amunicji kalibru 155 mm w Zakładach Chemicznych "Nitro-Chem” S.A. w Bydgoszczy
Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej o programie SAFE. "Wszyscy dzisiaj czekamy na te pieniądze"
Źródło: TVN24
Zakłady Chemiczne Nitro-Chem w Bydgoszczy planują w ciągu najbliższych trzech-czterech lat podwoić produkcję trotylu, która obecnie wynosi około 10 tysięcy ton rocznie. W poniedziałek spółka zawarła umowę z firmą PROZAP, należącą do Grupy Azoty, na opracowanie projektu nowej instalacji produkcyjnej.

Przy podpisaniu umowy obecni byli wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych Krzysztofa Gołota.

Wicepremier podkreślił, że "podwojenie produkcji trotylu będzie stawiało Nitro-Chem w roli głównego partnera gwarantującego bezpieczeństwo na świecie".

- Produkcja polskiego bezpieczeństwa, która ma swoje serce w Bydgoszczy jest pożądanym aktywem w każdym państwie na świecie, od tych, które wydają zdecydowanie więcej na obronność niż my, jak Stany Zjednoczone, które są partnerem Nitro-Chemu aż po te, które już dzisiaj zapowiadają, że w takie partnerstwa będą musiały wejść - mówił Gawkowski.

- Nitro-Chem to perła w koronie polskiej zbrojeniówki. Umacnianie polskiego przemysłu zbrojeniowego bez trotylu jest niemożliwe. Budowanie strategicznego miejsca Polski w sojuszniczym NATO bez trotylu jest niemożliwe - dodał.

Umowa z Zakładami Chemicznymi Nitro-Chem na podwojenie produkcji trotylu
Źródło: PAP/Agnieszka Bielecka

SAFE a polski przemysł zbrojeniowy

Gawkowski wskazał też, że brak podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą wdrażającą unijny program SAFE był de facto zawetowaniem całego strategicznego myślenia żeby rozbudować polski przemysł zbrojeniowy.

- Nie ma czasu na to, żeby budować nowe niepewne inżynierie finansowe, że może z dwa lata, może trzy lata.., kiedy tu za trzy - cztery lata będzie nowa linia produkcyjna trotylu - zaznaczył wicepremier.

Wiceminister Gołota podkreślił, że na Nitro-Chemie praktycznie opiera się prawie całe NATO jeżeli chodzi o materiały wysokoenergetyczne i nie ma lepszego na świecie trotylu pod względem jakości niż ten z Bydgoszczy.

Polski trotyl na eksport

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz zaznaczył, że produkcja trotylu w eksporcie polskiej zbrojeniówki zajmuje jedną z kluczowych pozycji, jak nie w zasadzie kluczową.

Leszkiewicz zaznaczył, że powstanie nowej linii produkcji Nitro-Chemu jest jednym z najważniejszych projektów strategicznych PGZ. Podał, że koszt całej inwestycji szacowany jest na 1-1,5 mld złotych.

Prace projektowe mają zostać sfinansowane z pieniędzy Nitro-Chemu, a przy realizacji przedsięwzięcia mają zostać wykorzystane środki PGZ i z finansowania komercyjnego, a w razie potrzeby również z Funduszu Inwestycji Kapitałowych.

Zakłady Nitro-Chem są częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Firma jest wiodącym producentem materiałów wybuchowych na świecie, a jej produkty trafiają niemal na wszystkie kontynenty. Odbiorcami są klienci m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Turcji, Niemiec, Ukrainy, Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Francji.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tytus Żmijewski/PAP

Trotyl
