Kluby fitness w okrojonym składzie. Nowe otwarcie i dodatkowe usługi

Kluby fitness i baseny będą mogły zacząć działać od 28 maja. "DGP" zauważa, że otwarcie branży nastąpi w okrojonym składzie: trwającego od 24 października lockdownu nie przetrwało 200 z ok. 2,5 tys. klubów. Jest też ryzyko, że kłopoty mogą dotknąć kolejne placówki.

Możliwe nowe usługi

Dodał, że pomysł polega na oferowaniu usług z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii. - Chcemy pomagać w powrocie do zdrowia osobom, które przeszły COVID-19, ale też tym po urazach, otyłym, z cukrzycą czy pacjentom kardiologicznym. Dysponujemy odpowiednią do tego infrastrukturą - dodał Napiórkowski.

"DGP" zaznacza, że kluby muszą spełnić jeszcze wymogi tzw. placówki medycznej, gdyż w planach jest stała współpraca z NFZ - wykonywanie usług w ramach kontraktów. Według informacji dziennika trwa ustalenie terminu spotkania Polskiej Federacji Fitness z funduszem. - Mamy nadzieję, że dojdzie do niego przed wakacjami. Sezon letni to dobry moment na dogranie szczegółów i inwestycje. Chcielibyśmy, by w nowej odsłonie kluby zaczęły funkcjonować jesienią - poinformował Napiórkowski. NFZ nie skomentował sprawy.