Setki megawatów. Rząd za elektrowniami wodnymi

Dariusz Klimczak: wykorzystujemy wszelkie instrumenty, które pomagają w rozwoju Polski

- W wodzie jest ogromy potencjał. W obecnej sytuacji geopolitycznej woda jest niezwykle ważnym elementem bezpieczeństwa państwa - powiedział w poniedziałek minister infrastruktury Dariusz Klimczak, podczas briefingu prasowego zorganizowanego w ramach konferencji Forum4Water. Zaznaczył, że z wody można wyprodukować energię, która w istotny sposób może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz do "dobrego skomponowania miksu energetycznego".

"Jak najwięcej energii w Polsce"

- Wytypowaliśmy 4 tys. miejsc, w których można zainstalować małe elektrownie wodne. To są już funkcjonujące miejsca, jazy, stopnie wodne, które są gotowe do tego, aby inwestować. Czy to spółka Skarbu Państwa, czy to samorząd, czy inny podmiot niepubliczny, mogliby we współpracy z Wodami Polskimi (PGW Wody Polskie) zrealizować projekt, którego celem będzie produkcja czystej energii z wody. Według naszych wstępnych obliczeń wszystko wskazuje na to, że moglibyśmy z tych 4 tys. punktów wygenerować 655 MW energii - poinformował Klimczak.

Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że w sprawie małych elektrowni wodnych Ministerstwo Infrastruktury i Energii łączą siły z doświadczeniem Wód Polskich.

Przekazał, że Ministerstwo Energii szacuje potencjał elektrowni wodnych w Polsce ogółem na 1 GW moc. Minister zwrócił uwagę, że surowce energetyczne drożeją w związku z globalnym kryzysem na rynku paliw. - To pokazuje jak ważne jest uniezależnienie się od dostaw surowców, od dostaw technologii. Musimy jak najwięcej energii produkować w Polsce, w Europie. A małe elektrownie wodne (...) elektrownie szczytowo-pompowe - najbardziej efektywne magazyny energii, w które także inwestują spółki Skarbu Państwa, są odpowiedzią na te wyzwania - podkreślił Motyka.

Co ze środowiskiem?

Odniósł też do pytania dziennikarzy o współpracę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w związku z tym, że lista 4 tys. miejsc przeznaczonych pod małe elektrownie wiatrowe wzbudziła sprzeciw przyrodników.

- Wszelkie zmiany będą wprowadzane w pełnej zgodzie z resortem klimatu i środowiska. Chyba nikt nie wyobraża sobie, że będziemy wbrew prawu, wbrew środowisku, wbrew zdrowemu rozsądkowi przeprowadzać jakiekolwiek inwestycje - zapewnił Motyka. Zaznaczył jednak, że sprawa bezpieczeństwa energetycznego, czy stabilnych dostaw energii, wytworzenia jej po najniższym możliwym koszcie jest dzisiaj priorytetem z punktu widzenia polskiej racji stanu.

Motyka pytany o to, czy ministerstwo będzie zachęcało spółki Skarbu Państwa do przyśpieszenia inwestycji także w elektrownie szczytowo - pompowe, odpowiedział: - Rozmawiamy na ten temat ze spółkami; z Turonem, jeśli chodzi o jego inwestycje na jeziorze Rożnowskim i Polską Grupą Energetyczną (elektronia szczytowo-pompowa Młoty). Natomiast główną determinantą są oczywiście koszty inwestycji i mechanizm ewentualnego wsparcia. O tym dzisiaj rozmawiamy - poinformował minister energii.

Opracowała Alicja Skiba