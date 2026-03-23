Setki megawatów. Rząd za elektrowniami wodnymi

Dariusz Klimczak: wykorzystujemy wszelkie instrumenty, które pomagają w rozwoju Polski
Źródło: TVN24
Będziemy wspierać inwestorów chcących budować małe elektrownie wodne, by przyśpieszyć te ważne dla bezpieczeństwa państwa inwestycje - zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wskazał, że takie elektrownie mogłyby wytworzyć 655 MW energii.

- W wodzie jest ogromy potencjał. W obecnej sytuacji geopolitycznej woda jest niezwykle ważnym elementem bezpieczeństwa państwa - powiedział w poniedziałek minister infrastruktury Dariusz Klimczak, podczas briefingu prasowego zorganizowanego w ramach konferencji Forum4Water. Zaznaczył, że z wody można wyprodukować energię, która w istotny sposób może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz do "dobrego skomponowania miksu energetycznego".

Będzie historyczny rekord? Tak rosną ceny paliw w Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Będzie historyczny rekord? Tak rosną ceny paliw w Polsce

Rynki

"Jak najwięcej energii w Polsce"

- Wytypowaliśmy 4 tys. miejsc, w których można zainstalować małe elektrownie wodne. To są już funkcjonujące miejsca, jazy, stopnie wodne, które są gotowe do tego, aby inwestować. Czy to spółka Skarbu Państwa, czy to samorząd, czy inny podmiot niepubliczny, mogliby we współpracy z Wodami Polskimi (PGW Wody Polskie) zrealizować projekt, którego celem będzie produkcja czystej energii z wody. Według naszych wstępnych obliczeń wszystko wskazuje na to, że moglibyśmy z tych 4 tys. punktów wygenerować 655 MW energii - poinformował Klimczak.

Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że w sprawie małych elektrowni wodnych Ministerstwo Infrastruktury i Energii łączą siły z doświadczeniem Wód Polskich.

Przekazał, że Ministerstwo Energii szacuje potencjał elektrowni wodnych w Polsce ogółem na 1 GW moc. Minister zwrócił uwagę, że surowce energetyczne drożeją w związku z globalnym kryzysem na rynku paliw. - To pokazuje jak ważne jest uniezależnienie się od dostaw surowców, od dostaw technologii. Musimy jak najwięcej energii produkować w Polsce, w Europie. A małe elektrownie wodne (...) elektrownie szczytowo-pompowe - najbardziej efektywne magazyny energii, w które także inwestują spółki Skarbu Państwa, są odpowiedzią na te wyzwania - podkreślił Motyka.

Premier: te narzędzia musimy zachować na najczarniejszą godzinę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Premier: te narzędzia musimy zachować na najczarniejszą godzinę

Pieniądze

Co ze środowiskiem?

Odniósł też do pytania dziennikarzy o współpracę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w związku z tym, że lista 4 tys. miejsc przeznaczonych pod małe elektrownie wiatrowe wzbudziła sprzeciw przyrodników.

- Wszelkie zmiany będą wprowadzane w pełnej zgodzie z resortem klimatu i środowiska. Chyba nikt nie wyobraża sobie, że będziemy wbrew prawu, wbrew środowisku, wbrew zdrowemu rozsądkowi przeprowadzać jakiekolwiek inwestycje - zapewnił Motyka. Zaznaczył jednak, że sprawa bezpieczeństwa energetycznego, czy stabilnych dostaw energii, wytworzenia jej po najniższym możliwym koszcie jest dzisiaj priorytetem z punktu widzenia polskiej racji stanu.

Motyka pytany o to, czy ministerstwo będzie zachęcało spółki Skarbu Państwa do przyśpieszenia inwestycji także w elektrownie szczytowo - pompowe, odpowiedział: - Rozmawiamy na ten temat ze spółkami; z Turonem, jeśli chodzi o jego inwestycje na jeziorze Rożnowskim i Polską Grupą Energetyczną (elektronia szczytowo-pompowa Młoty). Natomiast główną determinantą są oczywiście koszty inwestycji i mechanizm ewentualnego wsparcia. O tym dzisiaj rozmawiamy - poinformował minister energii.

Opracowała Alicja Skiba

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Zobacz także:
NASK
Superkomputer uruchomiony. "W służbie państwu i obywatelom"
Tech
Tankowiec LNG
USA ostrzegają Europę. "Są inni nabywcy"
Ze świata
pap_20260203_2SN
Krach i nagły zwrot po słowach Trumpa
Łukasz Figielski
Tranmere, Wielka Brytania - ropa naftowa
Nie doceniono skali problemu. Jak trzy kryzysy "razem wzięte"
Ze świata
Karol Nawrocki
Ministra o problemie pracowników. "W elektoracie prezydenta Nawrockiego także są"
Z kraju
Wyspy Kanaryjskie, Teneryfa
"Czarne Flagi" na popularnej wyspie. "Niekontrolowane zrzuty ścieków"
Turystyka
Ikea
Gigant meblarski planuje zwolnienia grupowe
Ze świata
Only Fans
Właściciel OnlyFans nie żyje
Ze świata
piniądze
Renta się nie opłaca? "Praca stała się łatwiejsza"
Pieniądze
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Bruksela o umowie z Mercosurem. Podano datę
Ze świata
Stacja paliw, benzyna
Co z cenami na stacjach? "Niedługo dziewięć złotych"
Pieniądze
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
"Z prezydenckiego SAFE zostało już pół SAFE"
Z kraju
Donald Trump
Gwałtowna reakcja rynku po wpisie prezydenta USA
Ze świata
platforma wiertnicza shutterstock_2692650371
Wymiana gróźb, droższy gaz i kurczące się zapasy. Analitycy widzą dalsze problemy
Rynki
zloto shutterstock_1917921278
Ceny złota nurkują. Tego nie widziano od czterech dekad
Ze świata
Donald Tusk
Tusk: doczekaliście się największego kontraktu między Polską a USA
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Nowe dane ze sklepów
Z kraju
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Minister: zainstalujcie antywirusa na telefonie. Eksperci ostrzegają
Łukasz Figielski
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Obcokrajowcy zapłacą więcej. Władze wprowadzają podwójny cennik
Ze świata
Stacja paliw, benzyna
Będzie historyczny rekord? Tak rosną ceny paliw w Polsce
Rynki
Słowenia, ulica, samochody
Wprowadzili limit tankowania. "Nie sądziłem, że wpływ wydarzeń w Iranie będzie tak szybki"
Ze świata
Kijów, wystawa zniszczonego sprzętu wojskowego
Zełenski: dochody z ropy dają Rosji możliwość kontynuowania wojny
Ze świata
Zatoka Perska
Analitycy: Polska szczególnie narażona na skutki blokady
Ze świata
Wielkanocny stół
Wielkanocne wydatki. Tyle Polacy chcą wydać na święta
Pieniądze
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
Aleja Jana Pawła II - widok z ronda Zgrupowania AK "Radosław"
Czołowa agencja określiła rating Polski. "Znaczne pogorszenie perspektyw"
Z kraju
Donald Trump i Alexander Stubb
Kolejny kraj odpowiada na apel Trumpa. "Deklarujemy gotowość"
Ze świata
Cieśnina Ormuz, tankowiec
"Największe w historii zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa energetycznego"
Ze świata
Przemysław Czarnek
Czarnek chce "demontować to świństwo". Finansowy absurd
Maja Piotrowska
Dotychczas aptekarze dyżurowali za darmo. Teraz NFZ ma im zapłacić
Awaria w aptekach i hurtowniach leków w całej Europie
Ze świata
