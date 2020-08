Klimat w polskim biznesie. "Wyraźnego pogorszenia oczekuje hotelarstwo i gastronomia"

Jeśli chodzi o wskaźnik klimatu koniunktury, to w sierpniu 2020 roku tylko informacja i komunikacja oraz usługi finansowe znalazły się na plusie. Pozostałe analizowane sektory notują wskaźniki na minusie: hotelarstwo i gastronomia (-21,7), budownictwo (-16,5), transport i logistyka (-14,1), handel detaliczny (-11,5), przetwórstwo przemysłowe (-8,5), handel hurtowy (-8,2).

"Za progres wszystkich kategorii odpowiadają poprawiające się składowe diagnostyczne. Oznacza to, że firmy faktycznie pracują na wyższych obrotach" - wyjaśnia dr Sonia Buchholtz, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Dodaje, że to co zasadniczo różni sektory, to ocena przyszłości. Jej zdaniem nie wszystkie branże wrócą na ścieżkę wzrostu sprzed koronawirusa, a w przypadku "kilku (...) obecnie trudno mówić o odbiciu".