Jeden numer dla dwóch obcych osób. "Jednostkowy przypadek"
Amadeusz Cyganek, prowadzący kanał na YouTubie "Co Do Domu", którego numer został zdublowany, opisał zdarzenie na platformie X. Zorientował się, że współdzieli numer z inną osobą, kiedy zaczął otrzymywać telefony nieprzeznaczone dla niego.
Próby kontaktu z sieciami
Jak tłumaczył, wielokrotnie usiłował wyjaśnić sytuację kontaktując się zarówno z Plusem i Playem - bezskutecznie.
"Mam już dość dzwonienia na infolinię i wizyt w salonach, więc pokrótce: jestem właścicielem mojego numeru od 16 lat, od 4 lat w Plus. Jak się okazało, w ubiegły wtorek ktoś w sieci Play podpisał UMOWĘ ABONAMENTOWĄ NA MÓJ NUMER TELEFONU" - wskazał.
Pan Amadeusz wyjaśnił, że inna osoba posiada jego numer, mimo że ma "aktywne usługi, podpisany abonament w Plus i aktywną umowę".
"Tym samym mam do czynienia z sytuacją, w której osoby z T-Mobile/Orange/Plus dodzwonią się na mój numer w Plus, a osoby dzwoniące z Play do KOMPLETNIE OBCEJ OSOBY, która ma umowę na MÓJ NUMER TELEFONU. Kuriozum, prawda?" - podkreślił.
"Sprawa oczywiście jest zareklamowana zarówno w Plus, jak i w Play - reakcji zero. Sprawa ponoć jest u koordynatora regionalnego - reakcji zero. Wszyscy rozkładają ręce, bo w życiu nie spotkali się w sytuacją, że numer, który jest zajęty w innej sieci, trafia do innej osoby" - dodał.
Stanowiska Play i Plusa
Sytuację skomentowała sieć Play w odpowiedzi na pytania zadane przez redakcję biznesową tvn24.pl. "Jest to jednostkowy przypadek, wynikający z niewłaściwego oznaczenia dostępności numeru" - zaznaczono.
Jak dodano, "numer, który został wcześniej przeniesiony do innej sieci pozostawał w puli dostępnych numerów Play i został ponownie aktywowany pod koniec października br.".
"Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację. Skontaktowaliśmy się z klientem, aby wyjaśnić okoliczności oraz osobiście przeprosić. Numer został u nas wyłączony i nie jest już aktywny" - wytłumaczono.
Z kolei Plus wskazał, że to u konkurencyjnej firmy "doszło do błędu przy przenoszeniu numeru klienta do naszej sieci".
"W opisywanej sprawie, mimo że dotyczy ona klienta naszej sieci, jako operator nie mieliśmy nic z nią wspólnego i po części jesteśmy także stroną poszkodowaną" - zaznaczono.
Zwróciliśmy się również z pytaniami do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Gdy otrzymamy odpowiedzi, artykuł zostanie zaktualizowany.