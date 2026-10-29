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Jeden numer dla dwóch obcych osób. "Jednostkowy przypadek"

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Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Klientowi sieci telekomunikacyjnej Plus przydarzyła się niestandardowa sytuacja: jego numer został zdublowany przez konkurencyjną sieć Play i przypisany innej osobie. "Jest to jednostkowy przypadek, wynikający z niewłaściwego oznaczenia dostępności numeru" - przekazała redakcji biznesowej tvn24.pl firma Play.

Amadeusz Cyganek, prowadzący kanał na YouTubie "Co Do Domu", którego numer został zdublowany, opisał zdarzenie na platformie X. Zorientował się, że współdzieli numer z inną osobą, kiedy zaczął otrzymywać telefony nieprzeznaczone dla niego.

Próby kontaktu z sieciami

Jak tłumaczył, wielokrotnie usiłował wyjaśnić sytuację kontaktując się zarówno z Plusem i Playem - bezskutecznie.

"Mam już dość dzwonienia na infolinię i wizyt w salonach, więc pokrótce: jestem właścicielem mojego numeru od 16 lat, od 4 lat w Plus. Jak się okazało, w ubiegły wtorek ktoś w sieci Play podpisał UMOWĘ ABONAMENTOWĄ NA MÓJ NUMER TELEFONU" - wskazał.

Pan Amadeusz wyjaśnił, że inna osoba posiada jego numer, mimo że ma "aktywne usługi, podpisany abonament w Plus i aktywną umowę".

"Tym samym mam do czynienia z sytuacją, w której osoby z T-Mobile/Orange/Plus dodzwonią się na mój numer w Plus, a osoby dzwoniące z Play do KOMPLETNIE OBCEJ OSOBY, która ma umowę na MÓJ NUMER TELEFONU. Kuriozum, prawda?" - podkreślił.

"Sprawa oczywiście jest zareklamowana zarówno w Plus, jak i w Play - reakcji zero. Sprawa ponoć jest u koordynatora regionalnego - reakcji zero. Wszyscy rozkładają ręce, bo w życiu nie spotkali się w sytuacją, że numer, który jest zajęty w innej sieci, trafia do innej osoby" - dodał.

Stanowiska Play i Plusa

Sytuację skomentowała sieć Play w odpowiedzi na pytania zadane przez redakcję biznesową tvn24.pl. "Jest to jednostkowy przypadek, wynikający z niewłaściwego oznaczenia dostępności numeru" - zaznaczono.

Jak dodano, "numer, który został wcześniej przeniesiony do innej sieci pozostawał w puli dostępnych numerów Play i został ponownie aktywowany pod koniec października br.".

"Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację. Skontaktowaliśmy się z klientem, aby wyjaśnić okoliczności oraz osobiście przeprosić. Numer został u nas wyłączony i nie jest już aktywny" - wytłumaczono.

Z kolei Plus wskazał, że to u konkurencyjnej firmy "doszło do błędu przy przenoszeniu numeru klienta do naszej sieci".

"W opisywanej sprawie, mimo że dotyczy ona klienta naszej sieci, jako operator nie mieliśmy nic z nią wspólnego i po części jesteśmy także stroną poszkodowaną" - zaznaczono.

Zwróciliśmy się również z pytaniami do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Gdy otrzymamy odpowiedzi, artykuł zostanie zaktualizowany.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Telefonia komórkowaTelekomunikacja
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