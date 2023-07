Bohaterowie filmów Warner Bros. na kolekcjonerskich monetach

Monety z Harrym Potterem i Mortal Kombat

Tysiąc złotych za egzemplarz

- Wiele osób sądzi, że mennice, złoto, monety to są rzeczy zamknięte, dla starszych osób. My chcemy pokazać, że jest to też branża dla młodych ludzi, w którą można zainwestować, zabłysnąć wśród znajomych i jeszcze zarobić. To dobry pomysł dla osób, które nie mają dużo pieniędzy na inwestycję lub szukają nowego hobby - tłumaczyła. W poniedziałek Mennica Gdańska ma zaprezentować monetę z postaciami z filmu "Matrix".