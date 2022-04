Ferrero wycofuje produkty. Na liście popularne słodycze

Produkty Kinder wycofane ze sprzedaży

Firma Ferrero Polska zapewniła, że współpracuje ze sprzedawcami detalicznymi, aby zagwarantować, że wycofywane produkty nie będą już dostępne w sprzedaży. "Jeśli ktoś jest w posiadaniu jednego z powyżej wskazanych produktów, nie powinien go spożywać" - podkreślono. Konsumenci są proszeni o zwrot produktu do sklepu lub kontakt z zespołem ds. obsługi konsumenta w Ferrero Polska.

Zatrucie salmonellą

W komunikacie firmy pojawiła się informacja o tym, jak może przebiegać zatrucie salmonellą. "Pierwsze objawy choroby wywołanej bakterią salmonella występują zwykle do 6 godzin od momentu styczności z bakterią. "W niektórych przypadkach pierwsze symptomy mogą pojawić się nawet po 72 godzinach. Sama choroba trwa od dwóch do siedmiu dni. Początkowe objawy to zwykle nudności, wymioty i bóle brzucha. Z czasem może pojawić się ostra biegunka oraz gorączka (do 39 stopni Celsjusza)" - wyjaśniła firma Ferrero Polska.