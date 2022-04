Dochodzenie w sprawie przypadków salmonelli powiązanych z popularnymi słodyczami

czytaj dalej

Polska waluta zareagowała chwilowym umocnieniem na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Po większym niż oczekiwano wzroście stóp procentowych złoty około godziny 15.00 zyskiwał na wartości zarówno w relacji do euro, jak i dolara. Po godzinie 16.00 kursy europejskiej i amerykańskiej waluty do złotego wróciły jednak do poziomów sprzed komunikatu RPP.