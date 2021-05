Luzowanie przyspiesza. Wcześniej otwarte kina i teatry. Nowe zasady dla gastronomii i siłowni

Rząd przesuwa otwarcie kin, teatrów i instytucji kultury na 21 maja z 29 maja - powiedział w trakcie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. "Przyspieszamy otwarcie kin, teatrów, filharmonii, instytucji kultury o jeden tydzień (...) na 21 maja" - powiedział premier. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem instytucje kultury będą mogły działać od 15 maja jedynie na świeżym powietrzu. Termin powrotu do sal był wyznaczony na 29 maja. Premier zapowiedział skrócenie tego okresu do 21 maja.

Nowy harmonogram luzowania obostrzeń

- Gastronomia wewnętrzna – w lokalu (maks. 50 proc. obłożenia, dystans między stolikami - zajęty będzie mógł być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajdować się będzie przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika),