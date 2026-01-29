Senat zmienia zasady w sprawie kilometrówek

Kilometrówki. Jerzy Woźniak o zmianach Źródło: TVN24

O podpisaniu zarządzenia zmieniającego dotychczasowe zarządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur senatorskich Kidawa-Błońska poinformowała w czwartek na platformie X.

"Porządkujemy kilometrówki w Senacie: jasne zasady, jednolite reguły, pełna kontrola wydatków. Tego wymaga odpowiedzialność za publiczne pieniądze. Zmiany wchodzą w życie od 1 lutego" - napisała marszałek Senatu, dołączając do wpisu zdjęcie podpisanej zmiany zarządzenia.

Sprzeciw senackiej komisji

W środę senacka komisja regulaminowa, etyki i spraw senatorskich negatywnie zaopiniowała projekt zmiany w zarządzeniu marszałka Senatu w sprawie przejazdów senatorów prywatnymi samochodami w celach służbowych. Komisja opowiedziała się za pozostawieniem obecnych zasad rozliczania tzw. kilometrówek.

W dyskusji nad projektem senator KO Marek Borowski ocenił, że zmiany wprowadzone w Sejmie były spowodowane wielokrotnym nadużywaniem przepisów przez posłów. - W Senacie nie ujawniono nadużywania tego prawa i w związku z tym (...) uzasadnienie dla propozycji pozostawienia tego, co jest obecnie, jest mocne - podkreślił. Z kolei senator PiS Marek Komorowski ocenił, że gdyby zmiany proponowane przez marszałek Kidawę-Błońską weszły w życie, może dojść do ograniczenia działalności senatorów. O wydanie negatywnej opinii o projekcie zmiany w zasadach rozliczania tzw. kilometrówek wnioskował też inny senator PiS Stanisław Karczewski.

Nowe zasady kilometrówek

Marszałek Senatu, zapowiadając środowe posiedzenie senackiej komisji regulaminowej, powiedziała, że propozycje zmian, nad którymi pochylą się członkowie komisji, będą "bardzo spójne z tym, co dotyczy Sejmu". Szefowa Kancelarii Senatu Ewa Polkowska na środowym posiedzeniu komisji powiedziała zaś, że zmiany są spójne z nowymi sejmowymi zasadami rozliczania tzw. kilometrówek, a pewne różnice "wynikają ze specyfiki regulacji zarządzenia marszałka Senatu albo z dążenia do doprecyzowania pewnych kwestii nierozstrzygniętych dotychczas w regulacjach sejmowych".

Szefowa senackiej kancelarii zaznaczyła, że istota zmian, które miałyby obowiązywać od 1 lutego, polega na tym, że zamiast limitowanego wydatku z ryczałtu miesięcznego pokrywane mają być koszty przejazdów samochodami w okręgu wyborczym senatora "do kwoty stanowiącej iloczyn liczby przejechanych w miesiącu kilometrów, nie większej niż 1500 km miesięcznie, i stawki za 1 km przebiegu w wysokości 1,15 zł".

Polkowska wskazała także, że w projekcie zarządzenia wprowadzono rozróżnienie na przejazdy w związku z wykonywaniem mandatu senatora w okręgu wyborczym - z limitem do 1500 km miesięcznie (bez potrzeby dokumentowania tego wydatku) i na przejazdy poza okręgiem wyborczym, które muszą być w każdym miesiącu udokumentowane oświadczeniem senatora o przejazdach zawierającym informacje o dacie, trasie, liczbie przejechanych kilometrów, stawce za kilometr przebiegu i koszcie przejazdu. Projekt zmiany zarządzenia zawiera też propozycję nowej tabeli rozliczeń.

Zmiany także w Sejmie

Pod koniec grudnia ub. roku marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał zmianę zarządzenia ws. tworzenia i finansowania biur poselskich, która m.in. wprowadza rozróżnienie na przejazdy poza okręgiem poselskim i te w jego granicach. By przejazdy poza okręgiem wyborczym mogły być uwzględnione w zestawieniu kosztów, muszą być wpisane do specjalnego rejestru z podaniem dat podróży, ich tras oraz liczby przejechanych kilometrów. Dane te będą kontrolowane przez pracowników Kancelarii Sejmu na równi z inną dokumentacją związaną z finansowaniem działalności biur poselskich.

Ponadto każdy poseł korzystający z samochodu prywatnego (w tym na podstawie umowy użyczenia lub podobnej) otrzyma ryczałt w ramach kwoty na prowadzenie biura, a nie dodatkowe pieniądze na przejazdy realizowane w granicach okręgu wyborczego - do limitu 1500 km miesięcznie. Stawki za kilometr odpowiadają stawkom określonym w przepisach o delegacjach krajowych, czyli obecnie 1,15 zł lub 0,89 zł za kilometr - w zależności od pojemności silnika. Wynika z tego, że każdy poseł miesięcznie otrzyma nie więcej niż 1725 zł.

Wprowadzono też surowsze zasady rozliczeń najmu długoterminowego pojazdów. Najem taki został uznany przez marszałka Sejmu za szczególną formę przejazdów służbowych, obowiązują też surowsze kryteria rozliczeniowe – dla przejazdów w ramach okręgu jest możliwe ich rozliczenie do kwoty 1725 zł miesięcznie, a w przypadku przejazdów poza okręg wyborczy, oprócz obowiązku wpisu do rejestru, od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje zasada, że za każdy przejechany kilometr poseł może rozliczyć wyłącznie koszty paliwa – bez innych kosztów eksploatacyjnych, które są pokrywane w kosztach najmu.

