Sieć wycofała partie produktów dla niemowląt. "Odradzamy dalsze użytkowanie"

Sieć KiK poinformowała o wycofaniu z rynku niektórych śpiworków dla niemowląt marki Ergee. "Zdecydowanie odradzamy dalsze użytkowanie" - napisano w komunikacie skierowanym do klientów. Informacja w tej sprawie pojawiła się również na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Sieć KiK wskazała, że "pomimo wszystkich dostępnych środków zapewnienia jakości, w indywidualnych przypadkach mogą wystąpić odchylenia". "W niektórych śpiworkach dla niemowląt dekolt (otwór na głowę) jest zbyt duży, przez co dziecko może wślizgnąć się do śpiworka. Może nieść to za sobą ryzyko uduszenia" - dodano.