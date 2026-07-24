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Z kraju

Kiełbasa skażona bakterią. Ostrzeżenie Sanepidu

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kanapka na talerzu w kawiarni
Czy dzieci mogą sprzedawać lemoniadę? Są wytyczne GIS
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sklepów kilku partii dwóch rodzajów surowej kiełbasy. Jej spożycie grozi poważnymi konsekwencjami.

Sanepid przekazał, że w wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto obecność Listeria monocytogenes.

Jak wyjaśnił, spożycie żywności zanieczyszczonej tą bakterią może prowadzić do choroby zwanej listeriozą, która jest przede wszystkim groźna dla osób o obniżonej odporności, osób starszych, kobiet w ciąży i niemowląt. Dlatego nie należy spożywać poniżej wskazanych produktów.

GIS zaznaczył, że w przypadku wystąpienia objawów choroby, należy skontaktować się z lekarzem. Przekazał, że w wyniku zakażenia "może występować gorączka, objawy grypopodobne, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty, ból głowy, mięśni, gardła".

Kiełbasa surowa metka wycofana ze sprzedaży

Ostrzeżenie GIS dotyczy poniższych produktów:

  • Nazwa produktu nr 1: Metka brunszwicka kiełbasa surowa metka
  • Numer partii: 1R808070707
  • Termin przydatności do spożycia: 27.07.2026 r.
  • Producent: Madej Wróbel Sp. z o.o., Oddział Uniszki-Cegielnia 16A, 06-500 Mława, WNI 14130301
Metka brunszwicka wycofana ze sprzedaży
Metka brunszwicka wycofana ze sprzedaży
Źródło zdjęcia: GIS
Metka brunszwicka wycofana ze sprzedaży. Etykieta
Metka brunszwicka wycofana ze sprzedaży. Etykieta
Źródło zdjęcia: GIS
  • Nazwa produktu nr 2: Metka łososiowa kiełbasa surowa metka
  • Numer partii: 1R808070707
  • Termin przydatności do spożycia: 01.08.2026 r.
  • Producent: Madej Wróbel Sp. z o.o., Oddział Uniszki-Cegielnia 16A, 06-500 Mława, WNI 14130301
Metka łososiowa kiełbasa surowa metka wycofana ze sprzedaży
Metka łososiowa kiełbasa surowa metka wycofana ze sprzedaży
Źródło zdjęcia: GIS
Metka łososiowa kiełbasa surowa metka wycofana ze sprzedaży. Etykieta
Metka łososiowa kiełbasa surowa metka wycofana ze sprzedaży. Etykieta
Źródło zdjęcia: GIS

Trwa wycofywanie produktów

GIS poinformował, że producent Madej Wróbel wprowadził działania dotyczące wycofania asortymentu z rynku, powiadamiając kontrahentów o zaistniałej sytuacji. 

Dodał, że "Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadzi postępowanie wyjaśniające u producenta, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania u odbiorców".

Kontrole sanepidu

Inspekcja Sanitarna to największa w Polsce sieć 344 instytucji (powiatowych, wojewódzkich i granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz GIS).

Jak wynika z najnowszych dostępnych danych, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2024 roku przeprowadziły prawie 250 tys. kontroli i w wyniku wykrycia naruszeń wymagań higienicznych nałożyły w sumie 22,1 tys. mandatów na sumę ponad 6 mln zł. 22 postępowania zakończyły się skierowaniem spraw do sądu.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
GISostrzeżenia
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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