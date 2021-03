"Nawet wojny światowe nie powodowały tak wszechogarniającego szoku gospodarczego"

"Uniknęliśmy dużego wzrostu bezrobocia"

Zaznaczył, że pandemia przerwała trwający rekordowe 28 lat ciąg wzrostu gospodarczego w Polsce. Jak przewiduje, do poziomu aktywności gospodarczej sprzed pandemii, czyli z końca 2019 r., wrócimy w drugiej połowie tego roku, ale powrót do wzrostowego trendu sprzed pandemii może nam zająć nawet 2-3 lata. - To oznacza, że utracimy prawie dwa lata wzrostu gospodarczego. Gdyby nie pandemia, poziom dochodu narodowego byłby wyższy o sześć, może nawet siedem procent. To pokazuje, jakim szokiem była pandemia dla gospodarki - powiedział.