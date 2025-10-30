Kiedy będą otwarte przejścia z Białorusią? Rzecznik rządu wyjaśnia

Szłapka dodał, że otwarcie przejść granicznych z Białorusią było planowane wcześniej, jednak strona litewska w rozmowie z premierem Tuskiem podniosła kwestią napięć na swojej granicy.
Kiedy będą otwarte przejścia z Białorusią?
Premierka Litwy Inga Ruginiene poinformowała w czwartek, że dzień wcześniej rozmawiała z Tuskiem, który zgodził się opóźnić ponowne otwarcie polskiej granicy z Białorusią.
Na Litwie dochodzi do powtarzających się incydentów z wykorzystaniem balonów meteorologicznych i przemytniczych znad Białorusi.
We wtorek premier Tusk informował, że jeszcze w listopadzie rząd będzie gotowy do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią: w Bobrownikach i Kuźnicy. Mówił wówczas, że otwarcie będzie "na próbę", po konsultacji z Litwą.
Przejście graniczne w Kuźnicy jest zamknięte od 9 listopada 2021 roku, a w Bobrownikach - od 10 lutego 2023 roku.
