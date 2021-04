KGHM z największą kopalnią srebra na świecie

W rankingu "największych kopalń srebra na świecie" World Silver Survey 2021 pierwsze miejsce zajęła kopalnia należąca do KGHM - wynika z piątkowego komunikatu firmy. Spółka uplasowała się ponadto na drugiej pozycji w zestawieniu "największych producentów srebra".

Jak podała w piątkowym komunikacie KGHM, srebro jest dostarczane w formie granulatu do fabryk produkujących materiały do zakładów jubilerskich oraz metalowych produkujących stopy z zawartością srebra. W formie gąsek srebro trafia głównie do instytucji finansowych.