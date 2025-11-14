Nowa inwestycja polskiego giganta. Zapowiedź premiera

Donald Tusk na terenie inwestycji KGHM w Retkowie Źródło: TVN24

Nowy szyb, stabilne wyniki KGHM i rosnące znaczenie miedzi na rynku globalnym – to główne tematy piątkowych wystąpień premiera Donalda Tuska i władz KGHM. Spółka notuje miliardowe zyski, realizuje strategiczne inwestycje i liczy na niższe obciążenia podatkowe.

W czerwcu tego roku podjęto decyzję o rozpoczęciu prac rozpoznawczych dla budowy trzech nowych szybów dla kopalni Rudna. Obecnie trwa pierwszy etap badań geologicznych, w ramach którego wykonywane są odwierty. W piątek ruszą prace przy drugim odwiercie dla szybu Retków.

KGHM Polska Miedź chce wybudować trzy nowe szyby górnicze na terenie Zagłębia Miedziowego. To projekty GG-2 "Odra", Retków oraz Gaworzyce. Umożliwią dalszą eksploatację złóż koncesyjnych oraz perspektywicznych i będą stanowić kluczowy element funkcjonowania i rozwoju głównego ciągu technologicznego KGHM. Cały proces związany z budową nowego szybu górniczego rozłożony jest na okres nawet do kilkunastu lat, z nakładami w wysokości kilku miliardów złotych w zależności m.in. od jego przeznaczenia, głębokości oraz warstw geologicznych występujących w jego planowanej lokalizacji.

Teren budowy szybu Retków KGHM Źródło: PAP

Tusk: Musimy myśleć w perspektywie strategicznej

Podczas piątkowej wizyty na budowie szybu Retków premier Donald Tusk zwrócił uwagę na rosnące zapotrzebowanie na miedź, podkreślając jej znaczenie dla transformacji energetycznej i rozwoju nowych technologii.

- Musimy myśleć w perspektywie strategicznej, długoterminowej. Nasze huty miedzi muszą mieć co robić w przyszłości – stwierdził Donald Tusk.

Premier wskazał, że morskie farmy wiatrowe będą jednym z filarów polskiej energetyki, a pojedyncza morska turbina wymaga prawie 5 ton miedzi. Przypomniał również, że budowa samochodu spalinowego wymaga około 30 kg miedzi, a elektrycznego – ponad 80 kg.

Nowy szyb Retków: szansa "na bardzo poważne zyski"

Tusk ocenił, że "budowa przez KGHM nowego szybu daje nadzieję na bardzo poważne zyski", zaznaczając jednocześnie, że miedź staje się surowcem o rosnącym znaczeniu geopolitycznym. Premier wskazał, że za realizację inwestycji odpowiadają w całości polskie firmy.

Prezes KGHM Andrzej Szydło potwierdził, że projekt jest wymagający: budowany szyb sięgać będzie ponad kilometr w głąb ziemi. Podziękował także rządowi za "optymalizację podatku od kopalin".

Tusk dodał, że dotychczasowy podatek od miedzi i srebra był dla spółki ogromnym obciążeniem - KGHM musi się rozwijać i dlatego podjęliśmy decyzję, żeby zmniejszyć obciążenie podatkiem – podkreślił premier.

KGHM z mocnymi wynikami: stabilne przychody i wzrost operacyjny

Podczas piątkowej konferencji prasowej w siedzibie spółki w Lubinie zarząd KGHM omówił opublikowane dzień wcześniej wyniki za trzy kwartały 2025 roku. Prezes KGHM Andrzej Szydło podkreślił, że "wyniki Grupy KGHM po trzech kwartałach tego roku są bardzo dobre, a w szczególności wynik operacyjny".

Skorygowana EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i odpisami) Grupy wyniosła 7,2 mld zł i była o 16 procent wyższa niż rok wcześniej.

Jak poinformowała spółka w komunikacie, Grupa Kapitałowa KGHM osiągnęła w tym okresie 1 mld zł zysku netto, a sam KGHM – 459 mln zł netto. Przychody Grupy wyniosły 25,9 mld zł. Wskazano, że "wysokie przychody i ustabilizowanie bazy kosztowej (…) pozwoliły osiągnąć wynik operacyjny Grupy KGHM o 16 proc. wyższy niż rok wcześniej".

Prezes Szydło zwrócił uwagę na utrzymującą się dyscyplinę kosztową spółki. - Cieszy to, co komentujemy od wielu kwartałów, czyli dyscyplina kosztowa, ponieważ wzrost kosztów, który towarzyszył spółce przez ostatnie lata (…) został ustabilizowany – powiedział.

Produkcja na wysokim poziomie i rekordy w kluczowych segmentach

Wiceprezes ds. produkcji Mirosław Laskowski podkreślił, że KGHM osiągnął lub przekroczył założone wcześniej poziomy produkcji.

- Trzeci kwartał tego roku jest jednym z najlepszych kwartałów produkcyjnych w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku i w porównaniu do pięciu poprzednich kwartałów – powiedział, zwracając szczególną uwagę na wyniki w zakresie produkcji srebra metalicznego.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2025 roku KGHM wyprodukował 993 tony srebra metalicznego, 119 tys. ton metali szlachetnych oraz 4,1 mln funtów molibdenu. Jak podano, "95 proc. wzrost produkcji molibdenu względem analogicznego okresu 2024 roku wynika z wyższej o 41 proc. koncentracji tego metalu w eksploatowanych złożach".

Produkcja miedzi płatnej wyniosła 526,4 tys. ton, co oznacza spadek o 3 proc. rok do roku, jednak – jak zaznaczyły władze spółki – było to związane z planowym remontem Huty Miedzi Głogów II oraz sprzedażą kanadyjskiej kopalni McCreedy West. Laskowski dodał, że wydobycie urobku pozostaje na poziomie zbliżonym do roku 2024. - Sam trzeci kwartał to wydobycie na poziomie 7,8 mln ton i to jest najwyższy wynik w porównywalnych okresach kwartalnych – wskazał.

KGHM odpowiada za niemal 50 proc. unijnej produkcji miedzi górniczej. Spółka jest nie tylko największym producentem miedzi w Europie, ale należy też do elitarnego grona 10 największych producentów miedzi na świecie.

