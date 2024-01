Szykują się zmiany w radzie nadzorczej KGHM

czytaj dalej

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w grudniu 435 tysięcy złotych, co jest najwyższym wynikiem w historii - wynika z BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. To także o 25,1 procent więcej niż w grudniu 2022 roku. Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła o aż 421 procent w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.