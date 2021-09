KGHM będzie inwestować w energię jądrową. Pierwszy reaktor w 2029 roku

"Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym wyraził zgodę na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., NuScale Power LLC - producentem rozwijającym reaktory w technologii SMR (small modular reactors - małych reaktorów modularnych) i PBE Molecule Sp. z o.o. Sp. k. - firmą doradczą, dotyczącego przygotowań do realizacji inwestycji polegającej na budowie jądrowych źródeł energii ("Porozumienie"). Porozumienie zostanie podpisane w dniu 23 września 2021 roku i będzie obowiązywać do 23 września 2024 roku" - czytamy w komunikacie spółki. Jak wyjaśnia KGHM, porozumienie dotyczy "rozwoju technologii jądrowej w formie repoweringu istniejących turbin węglowych lub rozwoju nowych źródeł energii jądrowej w formie SMR - od 1 do 12 modułów o mocy po 77 MW". "Realizacja projektu rozwoju energetyki jądrowej przewidziana jest do końca 2030 roku, przy czym Spółka zakłada, że pierwszy z reaktorów nuklearnych zacznie funkcjonować w 2029 roku" - podano.