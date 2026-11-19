KE zarzuca Polsce zaniedbania w sprawach poważnych awarii przemysłowych. Jest skarga do TSUE
Chodzi o dyrektywę Seveso III. Według KE Polska nie dopilnowała, aby zakłady przemysłowe przygotowywały pełne raporty o bezpieczeństwie i udostępniały je mieszkańcom. Dzięki takim raportom mieszkańcy są świadomi, jakie zagrożenia mogą stwarzać działające w ich okolicy fabryki.
Komisja uznała też, że polskie władze nie wdrożyły odpowiednio przepisów dotyczących planów operacyjno-ratowniczych, zagospodarowania przestrzennego oraz działań, jakie muszą podjąć właściwe organy po wystąpieniu poważnej awarii.
Polska deklarowała nadrobienie zaległości
Jak przekazała KE, Polska zadeklarowała nadrobienie zaległości, ale jej przepisy krajowe nie zostały zmienione od czasu wszczęcia postępowania o naruszenie prawa w 2021 r.
"Komisja uznaje, że działania podjęte przez polskie władze w celu zmiany przepisów krajowych są niewystarczające, w związku z czym kieruje sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE" - napisano w komunikacie KE.