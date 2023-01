Kolejne transze potrącone. Straciliśmy 1,7 miliarda złotych

1) potrącenie 69 mln euro za okres od 3 listopada do 10 stycznia, 2) potrącenie 42 mln euro za okres od 11 stycznia do 21 lutego, 3) potrącenie 30 mln euro za okres od 22 lutego do 23 marca, 4) potrącenie 33 mln euro za okres od 24 marca do 25 kwietnia, 5) potrącenie 30 mln euro za okres od 26 kwietnia do 25 maja, 6) potrącenie 33 mln euro za okres od 26 maja do 27 czerwca, 7) potrącenie 30 mln euro za okres od 28 czerwca do 27 lipca, 8) potrącenie 33 mln euro za okres od 28 lipca do 29 sierpnia, 9) potrącenie 32 mln euro za okres od 30 sierpnia do 30 września, 10) potrącenie 28 mln euro za okres od 1 października do 28 października.