Kolejna transza potrącona. Straciliśmy 1,4 miliarda złotych

Maciej Sokołowski podał, że KE potrąciła dziś z funduszy UE dla Polski 33 mln euro kary za okres od 28 lipca do 29 sierpnia (33 dni = 33 mln euro). To już 8 potrącenie kar nałożonych przez TSUE w sprawie procedur dyscyplinarnych sędziów. Są one naliczane od 3 listopada.

1) potrącenie 69 mln euro za okres od 3 listopada do 10 stycznia, 2) potrącenie 42 mln euro za okres od 11 stycznia do 21 lutego, 3) potrącenie 30 mln euro za okres od 22 lutego do 23 marca, 4) potrącenie 33 mln euro za okres od 24 marca do 25 kwietnia, 5) potrącenie 30 mln euro za okres od 26 kwietnia do 25 maja, 6) potrącenie 33 mln euro za okres od 26 maja do 27 czerwca, 7) potrącenie 30 mln euro za okres od 28 czerwca do 27 lipca, 8) potrącenie 33 mln euro za okres od 28 lipca do 29 sierpnia. Korespondent TVN24 przypomniał, że "KE cały czas nie odpisała na polski wniosek z początku listopada, by wstrzymać naliczanie kar z powodu nowelizacji ustawy o Izbie Dyscyplinarnej SN".