Partia ciastek wycofana ze sprzedaży. "Produkt może zawierać metalowe ciała obce"

Główny inspektor transportu drogowego Artur Czapiewski poinformował w piątek o nieprawidłowościach związanych z zakupem 33 samochodów marki BMW na potrzeby Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. - Mamy wszelkie podstawy, by podejrzewać, że w CANARD doszło do niegospodarności przy realizacji zamówień - powiedział szef GITD. Czapiewski złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Warszawie.