Podwyżki w wielkiej sieci handlowej

Kaufland przeznaczy w tym roku 70 milionów złotych na podwyżki wynagrodzeń. Maksymalne wynagrodzenie na stanowisku kasjer-sprzedawca wzrośnie o 400 złotych brutto w porównaniu do 2021 roku. Wcześniej na podwyżki pensji zdecydowała się Biedronka.

"Aktualne wynagrodzenie w sieci Kaufland na stanowisku kasjer-sprzedawca wynosi do 4100 zł brutto. Po podwyżce, która będzie obowiązywać od 1 marca 2022 r., osoby pełniące tę funkcję otrzymają wynagrodzenie w wysokości do 4500 zł brutto. Podwyżki wynagrodzenia obejmą też pracowników logistyki na wybranych stanowiskach" - czytamy.

- Maksymalne wynagrodzenie na stanowisku kasjer-sprzedawca wzrośnie o 400 zł brutto w porównaniu do 2021 roku – powiedziała Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska. - Poza podwyżką wynagrodzenia postanowiliśmy także zwiększyć wysokość bonów świątecznych, jakie pracownicy otrzymują od pracodawcy z okazji Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. Zmiana ta dotyczy zdecydowanej większości pracowników - podała.

Biedronka podwyższa pensje

O podwyżkach pensji w grudniu informowała Biedronka. Jak podano, skala wzrostu miesięcznych wynagrodzeń pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych sieci od 1 stycznia 2022 roku wyniesie od 200 do 250 zł. Pensje zostaną podwyższone o około 8 proc., w zależności od ich doświadczenia, indywidualnych zadań oraz stanowiska.

"Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci, zarobi od stycznia 2022 r. nie mniej niż 3460 zł do 3800 zł a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 3600 zł do 4050 zł. Początkujący kierownik sklepu dostanie nie mniej niż 5100 zł. Zwiększenie wynagrodzeń czeka także pracowników centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 3800 - 4100 zł, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 4650 - 4950 zł" - informowała sieć.

Wynagrodzenia w Lidlu

W poprzednich latach wraz z początkiem marca podwyżki przyznawała pracownikom sieć Lidl. Skala ewentualnych podwyżek w 2022 roku nie jest jeszcze znana.

Obecnie pracownicy sieci Lidli mogą zarobić od 3550 zł brutto do 4350 zł brutto na początku zatrudnienia. "Już po roku pracy gwarantujemy wzrost płacy od 3650 zł brutto do 4550 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3900 zł brutto do 4800 zł brutto. Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia" - podaje na swojej stronie internetowej sieć handlowa.

Więcej można zarobić na magazynie. Początkujący otrzymują pensje w wysokości od 3750 zł brutto do 4500 zł brutto. Po pierwszym roku pracy płaca wzrasta do poziomu od 4100 zł brutto do 4700 zł brutto. Po upływie dwóch lat zarobki wynoszą od 4300 zł brutto do 5150 zł brutto.

Pensje w Auchan i Netto

Jak informował niedawno portal Puls HR, kasjer w sieci Auchan otrzymuje na start wynagrodzenie między 3210 a 3860 zł brutto. "Stawka uzależniona jest m.in. od lokalizacji sklepu. Przykładowo w ofercie pracy dla kasjera-sprzedawcy do placówki w Konstancin-Jeziornie widnieje stawka 3510-3860 zł" - napisano. W przypadku magazynierów zarobki są na poziomie od 3240 do 3490​ brutto (Gdynia), a nawet od 3530 do 3780 zł (Zielonka).

Puls HR cytuje też portal Bussines Insider, który podal, że wynagrodzenie pracownika sklepu Netto na start wynosi od 3200 zł do 3900 zł brutto miesięcznie. Po roku, trzech i pięciu latach pracy pracownicy otrzymują dodatek stażowy. "Stawki idą w górę wraz z awansem. Kierownik sklepu Netto w Warszawie wraz z premią wynikową na start otrzyma minimum 6200 zł brutto, zastępca kierownika 4500 zł brutto" - podano.

Autor:mp/dap

Źródło: TVN24 Biznes