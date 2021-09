Kaucje za butelki, nowy obowiązek dla sklepów. Stanowisko Polskiej Izby Handlu

System kaucyjny dla butelek PET oraz ze szkła może zostać uruchomiony w połowie przyszłego roku. - Na początku powinien objąć wyłącznie butelki PET oraz ewentualnie puszkę aluminiową. Na obecnym etapie sklepy nie mają możliwości technicznych ani organizacyjnych, aby przyjmować opakowania szklane - stwierdził Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Według wiceprezesa PIH "istniejący system kaucyjny na butelki po piwie powinien nadal działać". - Nie wyobrażamy sobie przyjmowania dodatkowych szklanych opakowań. Mówimy o tym razem z producentami i innymi organizacjami już od października zeszłego roku - podkreślił Ptaszyński cytowany w komunikacie Izby.

Kaucja za butelki szklane i plastikowe - stanowisko Polskiej Izby Handlu

"Proponowane rozwiązania wymagają konsultacji z branżą handlu, tak aby uwzględniały możliwości praktyczne sklepów co do przechowywania opakowań. (...) W przypadku mniejszych sklepów przystąpienie do systemu powinno być dobrowolne pod względem zbiórki opakowań, a w razie zmiany decyzji, taka placówka będzie mogła przystąpić do zbiórki opakowań w dowolnym czasie po uruchomieniu całego systemu" - czytamy w komunikacie.

- Podobnie niezwykle poważne wątpliwości budzi arbitralne ustalenie w założeniach do projektu progu 100 metrów kwadratowych powierzchni sklepu, od którego prowadzenie zbiórki opakowań miałoby być obowiązkowe. Bez wątpienia wymaga to rzetelnych konsultacji z branżą handlu, tak by uwzględnić realne możliwości sklepów. Pamiętajmy, że te 100 metrów kwadratowych to mała placówka handlowa, która musi na takiej powierzchni zmieścić półki, kasę, zaplecze socjalne oraz przechowywać zapasy towarów, nie tylko butelki objęte kaucją - dodał Ptaszyński.

Według PIH "przyszły system depozytowy w Polsce powinien być dostosowany do wymogów i specyfiki większości placówek handlowych w Polsce".

System kaucyjny - propozycje Polskiej Izby Handlu

W komunikacie wskazano, co powinien zapewniać system "z perspektywy polskiego handlu":

- sprawną logistykę zapewniająca maksymalna częstotliwość odbioru opakowań depozytowych od sklepów, adekwatną do potrzeb danej placówki handlowej w tym także odbiór we wszystkie dni robocze;

- możliwość ograniczenia kubatury odebranych opakowań - poprzez odbiór zgniecionych opakowań lub możliwość zgniatania odebranych opakowań przez sklep;

- pokrycie przez system niezbędnych inwestycji - takich jak dostosowanie sklepu, zabezpieczenie terenu magazynowania opakowań, urządzenia wspomagające przechowywanie, zgniatanie i przyjmowanie opakowań;

- zaadresowanie kwestii rozliczeń z operatorem systemu za opakowania z depozytem tak by nie skutkowały one ponoszeniem przez sklepy kosztu zamrożenia części kapitału obrotowego w opakowaniach;

- pokrycie dodatkowych kosztów ubezpieczenia opakowań na wypadek kradzieży w przypadku możliwości ponownego oddania opakowań po ich przyjęciu przez sklep oraz ubezpieczenia na wypadek pożaru;

- pokrycie ewentualnych inwestycji związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w przypadku konieczności magazynowania łatwopalnych opakowań na terenie sklepu.

Kaucja za butelki szklane i plastikowe

System kaucyjny ma objąć butelki na napoje PET do 3 litrów pojemności oraz ze szkła - do 1,5 litra.

"Przez system kaucyjny należy rozumieć system, w którym przy sprzedaży produktów w opakowaniach pobierana jest opłata, która jest zwracana w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych bez konieczności okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji" - czytamy na rządowych stronach.

Nieodebrana przez konsumentów kaucja ma trafiać do wprowadzających produkty w opakowaniach i będzie mogła zostać przeznaczona przez tych przedsiębiorców na sfinansowanie systemu.

W wyniku wejścia w życie planowanej ustawy, producenci napojów w butelkach objętych systemem będą zobowiązani do sfinansowania co najmniej selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych, transportu opakowań do producenta oraz odpadów opakowaniowych do zakładu przetwarzania, oraz kosztów sprawozdawczości.

Autor:kris/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes