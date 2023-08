Rewolucja dla klientów. Nowy system w sklepach

Sejm odrzucił w czwartek poprawki Senatu do ustawy o systemie kaucyjnym opakowań. Nowela przewiduje, że system kaucyjny zostanie wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 roku. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Nowy system

Nowelizacja przewiduje, że do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Zgodnie z opublikowanym w kwietniu projektem rozporządzenia ma ona wynieść 50 gr. Kaucja będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.