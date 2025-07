"Katastrofalny odczyt". Nieoczekiwane dane

Wskaźnik PMI w czerwcu 2025 roku wyniósł 44,8 punktu - przekazał S&P Global. To największe pogorszenie warunków w polskim przemyśle od października 2023 roku. Zdaniem analityków to "katastrofalny odczyt".

"Tempa spadku nowych zamówień i produkcji przyspieszyły, a producenci wciąż redukowali zatrudnienie, zakupy i zapasy. Pogorszenie koniunktury uwidacznia także 12-miesięczna prognoza dla produkcji, która należała do najsłabszych od czasu pandemii" - napisano w komentarzu do badania. Dane zebrano w dniach 12-24 czerwca 2025.

Analitycy od PMI polskiego przemysłu

"Katastrofalny odczyt indeksu PMI dla polskiego przemysłu. Oczekiwano wzrostu z 47,1 do 48 pkt., a tymczasem spadł do 44,8 pkt. Przypominam, że odczyt powyżej 50 to ożywienie, a poniżej to ruch w kierunku recesji. Trudno wyjaśnić takie pogorszenie sytuacji" - ocenił analityk Piotr Kuczyński.