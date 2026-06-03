Z kraju Koniec jazdy bez kasku. Młodzi rowerzyści i użytkownicy hulajnóg mają nowy obowiązek Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Od środy 3 czerwca obowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Nowelizacja wprowadza do Kodeksu wykroczeń przepis, zgodnie z którym odpowiedzialność za dopuszczenie małoletniego do jazdy bez wymaganego kasku ponosi osoba mająca obowiązek opieki lub nadzoru nad dzieckiem. Przepis ten przewiduje karę grzywny do 100 zł.

Nowe przepisy w sprawie jazdy na rowerze i hulajnodze

Zmienią się też zasady przewożenia dzieci. Nowelizacja wprowadza bowiem szczegółowe regulacje dotyczące przewożenia dzieci na rowerach i w przyczepach rowerowych. Co do zasady dzieci do 7 lat będą mogły być przewożone na rowerze lub rowerze z napędem pod warunkiem używania w czasie jazdy kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym oraz pod warunkiem umieszczenie dziecka na dodatkowym siodełku lub foteliku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Dzieci i młodzież obowiązkowo będą musiały nosić kaski podczas jazdy rowerem i hulajnogą Źródło zdjęcia: Adobe Stock

W przepisach przewidziano wyjątki od konieczności używania kasku przez dziecko do lat 7, m.in. w sytuacji, gdy jest np. przewożone rowerem w foteliku bezpieczeństwa lub rowerem przeznaczonym do przewozu osób wyposażonym fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku, lub podróżuje przyczepką wyposażoną w fabryczne pasy bezpieczeństwa.

Rośnie liczba wypadków rowerowych

Według statystyk, przesłanych przez Instytut Transportu Samochodowego w samym 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84 proc. względem roku poprzedniego.

Dodatkowo, dane Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS, dotyczące e-hulajnóg, pokazują gwałtowny wzrost liczby zdarzeń w skali całego roku – liczba wypadków wzrosła z 543 w 2022 r. do 1158 w 2025 r., liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 3 do 11, zaś liczba ciężko rannych zwiększyła się z 162 do 358.

Kask a ryzyko poważnych urazów

- Z badań ITS wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70 procent, a w przypadku użytkowników e-hulajnóg o ponad 40 procent. Co istotne, badania ESRA3 pokazują, że niemal połowa Polaków popiera wprowadzenie obowiązku kasków dla wszystkich rowerzystów, a w przypadku dzieci poparcie to sięga aż 80 procent - podkreśliła Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Jak dodała, "nowe przepisy zwiększają ochronę najmłodszych użytkowników rowerów, e-hulajnóg i UTO, którzy w zderzeniu z pojazdem są narażeni na ciężkie kalectwo lub śmierć".

Od 3 marca, w wyniku wejścia w życie opracowanej przez resort infrastruktury nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, obowiązuje zakaz kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzenia transportu osobistego (np. segway, deskorolka elektryczna) przez dzieci do 13. roku życia.

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