Z kraju Audyty państwowych instytucji. Ponad 120 miliardów wydanych nieprawidłowo Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Andrzej Domański o filarach budżetu na 2027 rok Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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KAS przeprowadziła audyty dotyczące środków publicznych u 177 podmiotów. Były to m.in. ministerstwa, organizacje pozarządowe, urzędy i instytuty państwowe - wskazano w informacji.

W efekcie działań KAS wykryto nieprawidłowości, w tym:

naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej,

wydatkowanie środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym,

wykorzystanie dotacji i innej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem,

niegospodarne wydatkowanie środków publicznych.

KAS ujawnia nieprawidłowości

Inspektorzy KAS wykryli też w niektórych przypadkach nieuzasadnione ekonomicznie tworzenie instytucji publicznych oraz podmiotów na określone potrzeby, wydatkowanie środków ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej niezgodnie z warunkami jej wykorzystywania oraz działanie bez podstawy prawnej bądź tworzenie przepisów na określone potrzeby.

"Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku audytów złożyli do Prokuratury 255 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 106 mld zł oraz 131 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych" - wskazał także resort finansów.

Zawiadomienia były składane przez Krajową Administrację Skarbową w latach 2024-2026. Samo złożenie zawiadomienia nie przesądza o popełnieniu przestępstwa - dalsze decyzje w tych sprawach należą do prokuratury.