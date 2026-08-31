Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Audyty państwowych instytucji. Ponad 120 miliardów wydanych nieprawidłowo

|
AdobeStock_536273611
Andrzej Domański o filarach budżetu na 2027 rok
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ponad 120 miliardów złotych wydanych z naruszeniem prawa, niezgodnie z przeznaczeniem lub na "instytucje tworzone na zamówienie" - to bilans audytów przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową. W związku z wykrytymi nieprawidłowościami do prokuratury trafiło już 255 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.

KAS przeprowadziła audyty dotyczące środków publicznych u 177 podmiotów. Były to m.in. ministerstwa, organizacje pozarządowe, urzędy i instytuty państwowe - wskazano w informacji.

W efekcie działań KAS wykryto nieprawidłowości, w tym:

  • naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej,
  • wydatkowanie środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym,
  • wykorzystanie dotacji i innej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem,
  • niegospodarne wydatkowanie środków publicznych.

KAS ujawnia nieprawidłowości

Inspektorzy KAS wykryli też w niektórych przypadkach nieuzasadnione ekonomicznie tworzenie instytucji publicznych oraz podmiotów na określone potrzeby, wydatkowanie środków ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej niezgodnie z warunkami jej wykorzystywania oraz działanie bez podstawy prawnej bądź tworzenie przepisów na określone potrzeby.

"Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku audytów złożyli do Prokuratury 255 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 106 mld zł oraz 131 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych" - wskazał także resort finansów.

Zawiadomienia były składane przez Krajową Administrację Skarbową w latach 2024-2026. Samo złożenie zawiadomienia nie przesądza o popełnieniu przestępstwa - dalsze decyzje w tych sprawach należą do prokuratury.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
34 min
Trump
Powiedział, że Trump "może go pocałować". Właśnie nadeszła zemsta
TVN24
27 min
pc
Rafał Trzaskowski, Igor Tuleya
TVN24
48 min
Norwegia
Chcieli wykorzenić zło. "15-latka skatowano na śmierć"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
KASBudżet państwa
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Budowa bloku mieszkalnego na jednym z osiedli w Rzeszowie
Duże zmiany w planowaniu przestrzennym. Będzie paraliż?
Nieruchomości
kopalnia wujek shutterstock_1460722514_1
Górnicy wrócili do protestu. Spór o likwidację kopalni Wujek
Z kraju
social media telefon smartfon shutterstock_2709057487
Unia bierze pod lupę ChatGPT, Reddit i Roblox
Tech
biuro pracownik shutterstock_2049871907
Mocny eksport nie wystarczył. Akcje BYD tanieją
Tech
szkola dziecko plecak rodzic rodzice corka S shutterstock_1151079065
Rodzice mają czas do 1 września. Mogą utracić prawo do 800 plus
Z kraju
Serwerownia
Europa chce dogonić USA i Chiny. Wyda miliony na superkomputer
Tech
Białe koralowce
El Nino rosną w siłę. Pokazują to koralowce
METEO
ropa wydobynie pole naftowe shutterstock_2394679449
USA wznawiają ataki na Iran. Gwałtowna rekcja na rynku ropy
Rynki
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
AI może zwiększyć skalę cyberataków. Ostrzeżenie szefa Banku Anglii
Tech
Warszawa wieżowce (PLUS)
Wyższy wzrost PKB. Przemysł i inwestycje ciągną gospodarkę
Z kraju
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Inflacja w sierpniu. Nowe dane
Z kraju
komputer laptop studentka shutterstock_2679591697
Giganci muzyki pozywają lidera AI. "Bezczelna kampania"
Tech
Donald Trump
Trump sięga po wenezuelskie złoża ropy. "Dar” dla Stanów Zjednoczonych
Ze świata
shutterstock_2477838439
Koniec niższego VAT i limitów cen paliw. Co zmieni się od 1 września?
Moto
szkola plecak rodzic rodzice dziecko shutterstock_475094941
300 złotych na wyprawkę. Za chwilę upływa ważny termin
Z kraju
shutterstock_2558469751
"Wspaniała siódemka" przebiła oczekiwania. Najwyższy wzrost zysków od ponad pięciu lat
Tech
Prezes NBP na spotkaniu G20
Polska wzmacnia pozycję w G20. Domański i Glapiński lecą do USA
Z kraju
Banknoty (zdjęcie ilustracyjne)
Kto zyska na nowym budżecie? Oto wydatki na instytucje państwowe
Z kraju
wenezuela rafineria ropa shutterstock_1045482250
Ropa, miliardy i spór o kontrolę. Wenezuela broni suwerenności po umowie z USA
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
10 milionów do wygrania w Lotto
Z kraju
galeria handlowa, zakupy, niedziela handlowa
Niedziela handlowa przed powrotem do szkół
Handel
shutterstock_2673979929
OpenAI nie ufa firmom Muska. Jest decyzja o zakończeniu współpracy
Tech
tankowanie benzyna stacja paliwo
Minister energii: od 1 września obowiązują ceny Karola Nawrockiego
Z kraju
GettyImages-2291882608
Warsh wbrew oczekiwaniom Trumpa. "Jastrzębie" wystąpienie szefa Fed
Ze świata
shutterstock_2805107719
Operator promptera zarobił krocie, bo znał treść przemówień Trumpa
Ze świata
shutterstock_2764553015
"Napięty, ale odpowiedzialny". Na co państwo wyda niemal bilion złotych?
Z kraju
shutterstock_2684802017
Wyciek z MyDr. Numery PESEL są już w bazie, można sprawdzić swoje dane
Tech
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Budżet na 2027 rok. Rada Dialogu Społecznego przyjrzy się projektowi
Z kraju
google logo budynek shutterstock_2689013653
Koniec z "pasożytniczym SEO". Google podporządkowuje się UE
Tech
shutterstock_1598514535
Eurojackpot bez zwycięzcy. Kumulacja rośnie
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica