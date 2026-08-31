Audyty państwowych instytucji. Ponad 120 miliardów wydanych nieprawidłowo
KAS przeprowadziła audyty dotyczące środków publicznych u 177 podmiotów. Były to m.in. ministerstwa, organizacje pozarządowe, urzędy i instytuty państwowe - wskazano w informacji.
W efekcie działań KAS wykryto nieprawidłowości, w tym:
- naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej,
- wydatkowanie środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym,
- wykorzystanie dotacji i innej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem,
- niegospodarne wydatkowanie środków publicznych.
KAS ujawnia nieprawidłowości
Inspektorzy KAS wykryli też w niektórych przypadkach nieuzasadnione ekonomicznie tworzenie instytucji publicznych oraz podmiotów na określone potrzeby, wydatkowanie środków ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej niezgodnie z warunkami jej wykorzystywania oraz działanie bez podstawy prawnej bądź tworzenie przepisów na określone potrzeby.
"Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku audytów złożyli do Prokuratury 255 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 106 mld zł oraz 131 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych" - wskazał także resort finansów.
Zawiadomienia były składane przez Krajową Administrację Skarbową w latach 2024-2026. Samo złożenie zawiadomienia nie przesądza o popełnieniu przestępstwa - dalsze decyzje w tych sprawach należą do prokuratury.