Z kraju Po wecie prezydenta. Ekspert: ta ustawa mogła wzmocnić instytucje państwa demokratycznego Filip Czerwiński |

Konrad Ciesiołkiewicz: ta ustawa mogła być pierwszym krokiem oddającym państwu znamiona suwerenności Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wirestock Creators/Shutterstock

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- Jestem zdruzgotany - przyznał na antenie TVN24 Konrad Ciesiołkiewicz, politolog i doktor nauk społecznych, wykładający na Uczelni Korczaka.

Zdaniem Ciesiołkiewicza zawetowana ustawa mogła być "takim pierwszym minimalnym krokiem w zasadzie oddającym pewne znamiona suwerenności państwu i jego instytucjom w środowisku cyfrowo-społecznym, w szczególności w środowisku platform".

Jak mówił, przepisy miały służyć blokowaniu "treści przestępczych" i były "naprawdę delikatną regulacją". Uznał, że argumenty przeciwko ustawie, mówiące o cenzurze, są "nieadekwatne".

- Jest dokładnie odwrotnie, jeśli chodzi o cele tej ustawy. Ta ustawa wzmacnia instytucje państwa demokratycznego - ocenił.

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Ustawa "mogła pomóc"

Marcel Kiełtyka, członek zarządu portalu Demagog, tłumaczył na antenie TVN24, że przycisk "Zgłoś treść" na portalach społecznościowych bardzo często nie wystarcza.

- Ta ustawa mogła pomóc w tym, żeby skutecznie egzekwować właśnie usuwanie takich oszukańczych na przykład reklam. Co więcej, zdecydowana większość Polaków oczekuje od platform społecznościowych, od platform cyfrowych, zdecydowanych działań przeciw dezinformacji - mówił.

Zdaniem Kiełtyki zawetowana ustawa pozwalałaby blokować treści związane z najcięższymi przestępstwami, ale nie wszystkie. Mimo to, gdyby weszła w życie, to "na pewno mielibyśmy dużo większy wpływ na zachowanie platform społecznościowych".

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Ustawa zawetowana przez Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek rządową nowelę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA). Ustawa miała umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie - w tym zawierających mowę nienawiści.

Zgodnie z zawetowaną nowelizacją sądy i właściwe organy miały wydawać nakazy dotyczące treści w internecie. Chodzi o sytuacje, gdy w sieci pojawiałyby się treści niezgodne z prawem, np. związane z oszustwami internetowymi, kradzieżą tożsamości, handlem ludźmi, propagowaniem ustrojów totalitarnych, sprzedażą podróbek oraz nielegalnym handlem towarami.

Akt o usługach cyfrowych (DSA) jest rozporządzeniem unijnym, która nakłada na firmy w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. W całości obowiązuje w krajach członkowskich od 17 lutego 2024 roku. Artykuły 9. i 10. DSA wskazują, że państwowe organy sądowe i administracyjne mogą nakazywać dostawcom blokowanie treści w internecie.