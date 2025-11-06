Logo TVN24
Biznes
Prezydent zapowiadał obniżki cen prądu w ciągu 100 dni. Na razie ma być projekt

Karol Nawrocki
Zbigniew Bogucki: ustawa mrożąca ceny energii z podpisem prezydenta
Źródło: TVN24
"Prezydent Karol Nawrocki przedstawi jutro kolejny projekt zapowiedziany w kampanii wyborczej. Zgodnie z obietnicą, jeszcze przed upływem 100 dni prezydentury, Prezydent RP zaprezentuje projekt ustawy obniżającej ceny energii o 33%" - napisał na platformie "X" szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. To jednak nieco inna wersja zapowiedzi niż ta, którą Karol Nawrocki przedstawiał wyborcom w kampanii.

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie projektu ustawy obniżającej ceny energii o 33 procent. Ma to być realizacja jednej z kluczowych obietnic wyborczych, jednak niektórzy zauważają, że pierwotnie deklaracja dotyczyła faktycznego spadku rachunków w ciągu pierwszych stu dni prezydentury – nie jedynie projektu ustawy.

Prezydent z obietnicą o niższych rachunkach

To jednak nieco inna wersja zapowiedzi niż ta, którą Karol Nawrocki przedstawiał wyborcom w kampanii. W lutym, podczas spotkania w Augustowie, mówił: - Musimy wrócić do cen energii elektrycznej sprzed czasów pandemii. I nie tylko diagnozuję sytuację, ale gwarantuję państwu, że w ciągu swoich pierwszych stu dni od objęcia urzędu prezydenta Rzeczpospolitej wprowadzę z pełną determinacją plan 'Prąd 33 procent', który oznacza, że będziecie państwo po stu dniach od mojego przejęcia urzędu prezydenta Polski płacić o jedną trzecią mniej za rachunki energii elektrycznej.

Deklaracja ta została wówczas opublikowana także w mediach społecznościowych kandydata i powtarzana podczas kolejnych spotkań wyborczych. Zgodnie z nią Polacy mieliby płacić niższe rachunki za prąd już po stu dniach od zaprzysiężenia prezydenta, które miną 14 listopada.

Według analizy Konkret24 "to co innego niż przedstawienie projektu ustawy o obniżce cen prądu". Warto przypomnieć, że prezydent obiecywał wówczas efekty - a nie dopiero początek procesu legislacyjnego.

Projekt ma się pojawić w najbliższych tygodniach

Również szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki w rozmowie z Radiem Zet przyznał niedawno: - Projekt ustawy będzie. W najbliższych tygodniach. Ja pamiętam, że była zapowiedź w ciągu stu dni. Na pytanie, czy do 14 listopada projekt zostanie zaprezentowany, odpowiedział krótko: - Będzie ten projekt.

Obniżka cen energii elektrycznej o 33 procent była jednym z głównych punktów programu wyborczego Karola Nawrockiego – tzw. Planu 21, nawiązującego do 21 postulatów Solidarności. W dokumencie zapisano hasło: "Tani prąd - 33 proc. Rachunki o 1/3 w dół".

Pieniądze

Dziś, zamiast faktycznego spadku rachunków, zapowiadany jest dopiero projekt ustawy, który - jak zapewnia otoczenie prezydenta - ma być pierwszym krokiem do realizacji tej obietnicy. Jednak w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawia się pytanie, czy prezydent spełni swoje wyborcze słowa w takiej formie, w jakiej składał je wyborcom.

6 sierpnia Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 100 dni jego prezydentury upływa 14 listopada.

Autorka/Autor: jjs/ams

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Valdemar Doveiko

Ceny prądu Karol Nawrocki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica