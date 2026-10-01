Z kraju Prezydent pytany o ustawę: proszę nie przeszkadzać Oprac. Alicja Skiba |

Prezydent Nawrocki unika odpowiedzi na pytanie o ustawę o nadmiarowych zyskach firm Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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- Panie Prezydencie, czy podpisze pan ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów? - pytał reporter po inauguracji roku akademickiego, w której uczestniczyła głowa państwa.

- Może Pan nie przeszkadzać? Jestem w trakcie spotkania z Polakami. Jest Pan takim miłym, sympatycznym człowiekiem? - usłyszał w odpowiedzi.

Reporter TVN24 przypomniał słowa marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, że to będzie wina prezydenta, jeśli paliwa będą droższe.

- Marszałek Czarzasty mówi tyle głupot, że nie chce mi się tego komentować - stwierdził Nawrocki. - Cierpliwie panie redaktorze. Szanowni państwo chcemy się spotkać, prawda? A nie chcemy udzielać wywiadów? - dodał.

W ten sposób prezydent zakończył rozmowę. Jednocześnie szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker poinformował na platformie X, że w czwartek o godz. 20 Nawrocki wygłosi orędzie.

Dziś o 20:00 orędzie Prezydenta RP Karola Nawrockiego 🇵🇱 — Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) October 1, 2026 Rozwiń

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Dwa konkurencyjne projekty

18 września Sejm uchwalił ponownie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nowe przepisy mają objąć okres od marca tego roku do końca pierwszego kwartału roku 2027. Premier Donald Tusk poinformował, że jeśli prezydent podpisze ustawę, to rząd wprowadzi rozwiązania obniżające ceny paliw.

Jednocześnie prezydent skierował do Sejmu własny projekt ustawy w celu obniżenia cen paliw zakładający:

obniżenie do zera podatku od sprzedaży detalicznej paliw do końca marca 2027 r.,

możliwość elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez MF,

ustawowy limit na marże koncernów paliwowych.

Pod koniec lipca prezydent Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. ze zbycia paliw ciekłych. Nawrocki wskazał w uzasadnieniu m.in. na działanie wstecz przepisów.