Z kraju
To może być sensacyjny zwrot. Bohaterowie? Nawrocki, Tusk, Glapiński

Konrad Piasecki
Konrad Piasecki
Arleta Zalewska
Arleta Zalewska
Narodowy Bank Polski
Narodowy Bank Polski
Jeśli ten deal zostanie dopięty, będzie to sensacyjny zwrot w polskiej polityce. Takiego porozumienia ponad podziałami politycznymi nie było - stwierdził Konrad Piasecki. W "Podcaście politycznym" w TVN24+ ujawniliśmy, że według naszych źródeł w zawarcie tego ewentualnego porozumienia dotyczącego obsady stanowisk w zarządzie Narodowego Banku Polskiego zaangażowani są prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i prezes NBP Adam Glapiński. Artykuł dostępny w subskrypcji

Kulisy polskiej polityki co tydzień w TVN24+ w "Podcaście politycznym" autorstwa Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego.

Według naszych źródeł w pracę nad dealem dotyczącym obsady stanowisk w zarządzie NBP jest zaangażowany związany z PiS-em prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, prezydent Karol Nawrocki, jego ludzie i premier Donald Tusk.

NBP i porozumienie ponad podziałami

Jeśli ten deal, porozumienie, układ, kontrakt zostanie dopięty, no to będzie to sensacyjny zwrot w polskiej polityce, a to porozumienie wymusza i konstytucja, i ustawa o Narodowym Banku Polskim - wskazują nasi informatorzy.

Zmiany w banku centralnym są konieczne, gdyż zarządzie Narodowego Banku Polskiego zasiada od sześciu do ośmiu osób, przy czym kadencje dwóch z tych osób kończą się w najbliższych dniach, a dokładnie 1 marca i 8 marca.

I jak przekazują nam źródła, uzupełnienie tych wakatów, które pojawią się 1 i 8 marca, jest elementem tego dealu. Ale to nie wszystko, gdyż kolejne kadencje kończą się w listopadzie i na przełomie roku i elementem tego dealu ma być też zapełnienie tych wakatów.

