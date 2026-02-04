To może być sensacyjny zwrot. Bohaterowie? Nawrocki, Tusk, Glapiński

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Według naszych źródeł w pracę nad dealem dotyczącym obsady stanowisk w zarządzie NBP jest zaangażowany związany z PiS-em prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, prezydent Karol Nawrocki, jego ludzie i premier Donald Tusk.

NBP i porozumienie ponad podziałami

Jeśli ten deal, porozumienie, układ, kontrakt zostanie dopięty, no to będzie to sensacyjny zwrot w polskiej polityce, a to porozumienie wymusza i konstytucja, i ustawa o Narodowym Banku Polskim - wskazują nasi informatorzy.

Zmiany w banku centralnym są konieczne, gdyż zarządzie Narodowego Banku Polskiego zasiada od sześciu do ośmiu osób, przy czym kadencje dwóch z tych osób kończą się w najbliższych dniach, a dokładnie 1 marca i 8 marca.

I jak przekazują nam źródła, uzupełnienie tych wakatów, które pojawią się 1 i 8 marca, jest elementem tego dealu. Ale to nie wszystko, gdyż kolejne kadencje kończą się w listopadzie i na przełomie roku i elementem tego dealu ma być też zapełnienie tych wakatów.