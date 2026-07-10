Z kraju Kara dla Gazpromu. Urząd zaskoczony słowami ministra Alicja Skiba |

UOKiK reaguje po nagraniu z Hotelu Gołębiewski. Materiał Ewy Wagner dla magazynu "Polska i Świat" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ANATOLY MALTSEV/EPA/PAP

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"Puls Biznesu" poinformował w czwartek, że Polska nie wyegzekwuje od Gazpromu prawomocnie zasądzonej kary w wysokości 174,5 mln zł za utrudnianie postępowania UOKiK w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 2.

Wyjaśnienie ministra finansów w sprawie Gazpromu

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański odniósł się tego samego dnia w programie "Tłit" Wirtualnej Polski do tych doniesień. Wskazał, że on sam nie blokuje wypłaty tych środków, a sprawa dotyczy wątpliwości formalnych.

- Minister finansów w żaden sposób nie blokuje egzekucji należnych środków. Co więcej, nie rozstrzyga zgody na zwolnienie środków. Decyzja, o której mowa w artykule, dotyczyła jedynie wątpliwości czysto formalnych, (...) dotyczących tego, czy urząd skarbowy, w tym wypadku Urząd Skarbowy (Warszawa - PAP) Śródmieście, ma prawo występować w tym sporze w charakterze strony - tłumaczył.

UOKiK zaskoczony decyzją

UOKiK w komentarzu dla PAP podkreślił, że stanowisko ministra finansów w sprawie egzekucji kary nałożonej na Gazprom budzi zaskoczenie. "Egzekucję administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK prowadzi, zgodnie z art. 19 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, podległy Ministrowi Finansów Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Tym samym to nie Prezes UOKiK odpowiada za wyegzekwowanie kary od Gazpromu, a podległe Ministrowi Finansów Andrzejowi Domańskiemu służby" - wskazał UOKiK.

Urząd zapewnił, że jako wierzyciel wykonał wszystkie obowiązki wynikające z przepisów. W listopadzie 2025 r. UOKiK skierował wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do właściwego organu. "Od tego momentu prowadzenie sprawy i wyegzekwowanie kary należy do organów Krajowej Administracji Skarbowej, a konkretnie Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, który od wielu lat prowadzi egzekucję administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK. Taka praktyka nigdy nie była kwestionowana" - podkreślił Urząd.

UOKiK się odwołuje w sprawie Gazpromu

Zdaniem Urzędu, minister Domański mówiąc o "wątpliwościach formalnych" nie wyjaśnił jak zamierza odzyskać należne budżetowi pieniądze. "W praktyce jego (szefa MF - PAP) stanowisko prowadzi do zablokowania egzekucji prawomocnie nałożonej kary" - dodał UOKiK. "Dlatego zwrócimy się o wskazanie podstawy prawnej oraz wyjaśnienie, co uzasadnia zmianę dotychczasowej praktyki Krajowej Administracji Skarbowej. Również my chcielibyśmy się dowiedzieć, w jaki sposób - przy przyjętej przez Ministra Finansów interpretacji - zamierza on skutecznie wyegzekwować prawomocnie nałożoną na Gazprom karę" - dodał UOKiK, pytany o sposób wyegzekwowania kary.

Urząd obecnie analizuje prawnie zaistniałą sytuację. "Jesteśmy zdeterminowani, aby wykorzystać wszelkie niezbędne środki natury prawnej, aby kara wynikająca z nałożonej przez Prezesa UOKiK decyzji została wyegzekwowana" - przekazał Urząd.

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Spór Polska kontra Gazprom

W 2020 r. prezes UOKiK nałożył na Gazprom 50 mln euro, czyli ponad 213 mln zł kary za nieudzielenie żądanych informacji w postępowaniu, dotyczącym utworzenia konsorcjum finansującego Nord Stream 2. Urząd antymonopolowy w lipcu 2024 r. wygrał z Gazpromem w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który podtrzymał decyzję prezesa UOKiK, ale obniżył karę do równowartości 41 mln euro, czyli 174 mln zł.

W sierpniu 2025 r. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok z I instancji, potwierdzający decyzję prezesa UOKiK o nałożeniu na Gazprom kary za brak współpracy w postępowaniu dotyczącym utworzenia konsorcjum finansującego Nord Stream 2 i ustalający jej wysokość na 174 mln zł.