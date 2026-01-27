Logo TVN24
Biznes
Eurocash wygrywa z UOKiK. Potężna kara uchylona

Prezes UOKiK o karze dla PKO BP za stosowanie niedozwolonych klauzul
Źródło: UOKiK
We wtorek zapadł prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego, który zniósł karę wymierzoną spółce Eurocash przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w listopadzie 2021 roku - przekazano w komunikacie giełdowym. Grzywna w wysokości ponad 76 milionów złotych została nałożona w związku z podejrzeniem nieuczciwego korzystania z przewagi konkurencyjnej.

"Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok oddalający apelację Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 lutego 2024 r." - poinformował Eurocash we wtorkowym komunikacie giełdowym.

Jak przypomniał w wyroku z 19 lutego 2024 r., SOKiK uchylił w całości decyzję prezesa UOKiK z listopada 2021 r., zgodnie z którą na spółkę nałożono ponad 76 mln zł kary za stosowanie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, polegających na wymaganiu od dostawców produktów rolnych lub spożywczych opłat za niektóre usługi.

Eurocash zaznaczyła, że "na skutek oddalenia apelacji Prezesa UOKiK, wyrok SOKiK stał się prawomocny, a ww. decyzja Prezesa UOKiK została prawomocnie uchylona. Prezes UOKIK może złożyć skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego. W związku z ww. decyzją Prezesa UOKiK Spółka nie tworzyła rezerw".

Potężna kara dla największego banku w Polsce
UOKiK sprawdził sprzęty "ułatwiające i umilające trening". Wyniki kontroli mogą budzić obawy
Bolt, Tchibo i Zara z zarzutami

Karę na spółkę w 2021 r. nałożył prezes urzędu antymonopolowego Tomasz Chróstny. Informowano wówczas, że przeprowadzone postępowanie miało wykazać, iż spółka Eurocash pobierała od dostawców produktów rolnych i spożywczych szereg dodatkowych i nieuzasadnionych opłat.

"Część usług, za które płacili kontrahenci, w ogóle nie była wykonywana, a niektóre spółka powinna świadczyć w ramach podpisanej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto dostawcy nie otrzymywali informacji o kosztach i rezultatach niektórych usług. Celem tego typu działań Eurocash było obniżenie wynagrodzenia podmiotom dostarczającym do sklepów produkty rolne i spożywcze" - stwierdził, cytowany w ówczesnym komunikacie, prezes Chróstny.

Ponad 76 milionów złotych kary dla Eurocash. Jest decyzja UOKiK
Ponad 76 milionów złotych kary dla Eurocash. Jest decyzja UOKiK

Komentarz spółki z 2021 roku, wydany po nałożeniu kary przez UOKiK

Po wydaniu decyzji Eurocash zadeklarował, że nie zgadza się z nią i zamierza się od niej odwołać. "Grupa Eurocash nie zgadza się z decyzją prezesa UOKiK, w tym ze stwierdzeniem, że spółka ma przewagę kontraktową nad zagranicznymi koncernami. Gdyby tak było, nie byłoby sytuacji, w której ceny oferowane dyskontom przez producentów są znacząco niższe niż ceny producentów w kanale zaopatrzenia niezależnych polskich sklepów" - podkreśliła spółka w oświadczeniu przesłanym w 2021 r. mediom.

Głównym obszarem działalności Eurocash jest hurtowa i detaliczna sprzedaż artykułów spożywczych i codziennego użytku. Przedsiębiorca, również poprzez spółki zależne, jest właścicielem największej w Polsce sieci hurtowni i organizatorem licznych sieci sklepów, m.in.: ABC, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Gama, Groszek i Euro Sklep.

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock

UOKiK Wyroki sądowe w Polsce Sąd Apelacyjny
