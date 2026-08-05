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Z kraju

Kara dla producenta Oleju Kujawskiego. Ugoda z UOKiK

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Rolnicy w tarapatach po decyzjach ARiMR
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Bunge Polska, właściciel marki Olej Kujawski zapłaci 4,3 miliona złotych kary. Urząd antymonopolowy uznał, że wzorce umów z rolnikami dostarczającymi firmie surowiec zawierały niedozwolone klauzule.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości 4,3 mln zł na firmę Bunge Polska. Powodem było stosowanie we wzorcach umów handlowych postanowień ograniczających prawa rolników.

Bunge Polska to krajowa część Bunge Global, międzynarodowej korporacji z centralą w USA, zajmującej się handlem towarami rolnymi, nawozami i przetwórstwem żywności. W Polsce firma kontroluje między innymi dawne Zakłady Tłuszczowe Kruszwica i jest właścicielem marki Olej Kujawski.

Polska odpowiada za prawie 20 proc. dostaw rzepaku na unijny rynek
Źródło zdjęcia: AdobeStock

Ryzyko po stronie rolników

Według UOKiK spółka Bunge Polska we wzorcach umów przerzucała na producentów rolnych ryzyka związane ze zdarzeniami o charakterze siły wyższej, na przykład późnymi przymrozkami, gradobiciami, suszami czy nawałnicami. "Tego rodzaju zjawiska mogą prowadzić do zniszczenia części lub całości plonów zboża czy rzepaku, a wtedy rolnicy nie mają rzeczywistej możliwości dostarczenia zakontraktowanych produktów. Mimo to groziły im kary umowne" - napisał UOKiK w komunikacie.

- Specyfika działalności producentów rolnych sprawia, że są narażeni na skutki zdarzeń niezależnych od nich, takich jak ekstremalne zjawiska pogodowe. Dlatego przedsiębiorcy nie mogą kształtować umów w sposób, który pozbawia rolników możliwości zwolnienia się z odpowiedzialności za niewykonanie umowy w tych okolicznościach - powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Ugoda z UOKiK

Z komunikatu urzędu wynika, że po przedstawieniu zastrzeżeń Bunge Polska zmieniła stosowane wcześniej wzorce umów i wstrzymała stosowanie zakwestionowanych postanowień. Spółka, jak informuje UOKiK, współpracowała z urzędem w toku postępowania i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Urząd uwzględnił te okoliczności przy kalkulowaniu kary, która wyniosła ostatecznie 4,3 mln zł. Jako, że kwota ta została ustalona w ramach ugody Bunge Polska nie będzie się od niej odwoływać.

To druga w ostatnim czasie decyzja UOKiK wymierzona w podmioty stosujące niedozwolone praktyki na rynku rolno-spożywczym. Na początku sierpnia urząd nałożył łączną karę w wysokości 136 mln zł na spółkę AGCO i dealerów maszyn marek Valtra, Fendt i Massey Ferguson. Chodzi w sumie o dziewięć firm i pięciu menedżerów, którzy według UOKiK w ramach zmowy cenowej podzielili między siebie krajowy rynek.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
UOKiKRolnicy
Radosław Omachel
Radosław Omachel
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