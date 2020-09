Żona wiceministra rezygnuje z posady prezesa w fundacji rządowej spółki

"Odnosząc się do publikacji medialnych na temat objęcia przeze mnie funkcji prezesa zarządu Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., oświadczam, że złożyłam rezygnację z tego stanowiska" - przekazała w oświadczeniu Kamila Andruszkiewicz.

Jak wskazała, "w aktualnej sytuacji doszłam do wniosku, iż wszystkie pozytywne działania Fundacji pod moim kierownictwem są i będą oceniane nie merytorycznie, a przez pryzmat mojej osoby".

Żona wiceministra

Kamila Andruszkiewicz, to żona wiceministra cyfryzacji Adama Andruszkiewicza.

Adam Andruszkiewicz od 2015 roku zasiada w ławach sejmowych. Wcześniej działał w skrajnie prawicowych organizacjach, był między innymi prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. Od 2018 roku jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Na to stanowisko powołał go premier Mateusz Morawiecki.

Fundacja

"Nie będziemy tolerować nepotyzmu"

Wicepremier zaznaczył, że zatrudnienie Andruszkiewicz nie było jego decyzją. - Pani Andruszkiewicz objęła funkcję w (Fundacji - red.) Agencji Rozwoju Przemysłu. To jest instytucja, która mi nie podlega, więc to pytanie nie jest do mnie. Ja nie potrafię na nie odpowiedzieć - stwierdził.